TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dev takas planı! Juventus'a Amrabat + 10 milyon Euro

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dev takas planı! Juventus'a Amrabat + 10 milyon Euro

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Feyenoord ile oynayacağı rövanş maçına odaklanan Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertliler, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Hücum hattını Kerem Aktürkoğlu ile güçlendirmek isteyen Kanarya'nın, dikkat çekici bir takas planı üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. İşte takasta yer alması beklenen isimler… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 09:32
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dev takas planı! Juventus'a Amrabat + 10 milyon Euro

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dev takas planı! Juventus'a Amrabat + 10 milyon Euro

HEDEF PLAY-OFF BİLETİ
İlk maçta Hollanda temsilcisine 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, rövanşta rakibini saf dışı bırakarak turu geçmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dev takas planı! Juventus'a Amrabat + 10 milyon Euro

Bu süreçte transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için yürüttüğü görüşmelerin yanı sıra orta saha rotasyonuna takviye planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dev takas planı! Juventus'a Amrabat + 10 milyon Euro

Teknik direktör Jose Mourinho'nun onayıyla rota İtalya'ya çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dev takas planı! Juventus'a Amrabat + 10 milyon Euro

JUVENTUS AMRABAT'TA ISRARCI
Galatasaray'ın eski teknik direktörü ve şu an Juventus'un başında bulunan Igor Tudor, Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Sofyan Amrabat'ı kadrosunda görmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dev takas planı! Juventus'a Amrabat + 10 milyon Euro

DEV TAKAS PLANI
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, bu ilgiyi kendi lehine çevirerek Juventus'un kadro planlamasında yer almayan Brezilyalı orta saha oyuncusu Douglas Luiz'i gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dev takas planı! Juventus'a Amrabat + 10 milyon Euro

Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcu için "Amrabat + 10 milyon Euro" şeklinde bir takas teklifi hazırlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dev takas planı! Juventus'a Amrabat + 10 milyon Euro

Bu konuda önümüzdeki günlerde iki kulüp arasında yeni bir görüşme yapılması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dev takas planı! Juventus'a Amrabat + 10 milyon Euro

Douglas Luiz'in önceliğinin yeniden İngiltere Premier Lig'e dönmek olduğu biliniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dev takas planı! Juventus'a Amrabat + 10 milyon Euro

Ancak oyuncu, beklediği teklifleri İngiltere'den alamazsa İstanbul seçeneğini değerlendirebileceği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dev takas planı! Juventus'a Amrabat + 10 milyon Euro

Brezilyalı yıldız, geçtiğimiz sezon başında Aston Villa'dan Juventus'a 51,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

