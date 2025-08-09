TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dev takas planı! Juventus'a Amrabat + 10 milyon Euro

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Feyenoord ile oynayacağı rövanş maçına odaklanan Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertliler, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Hücum hattını Kerem Aktürkoğlu ile güçlendirmek isteyen Kanarya'nın, dikkat çekici bir takas planı üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. İşte takasta yer alması beklenen isimler… (FB spor haberleri)
Teknik direktör Jose Mourinho'nun onayıyla rota İtalya'ya çevrildi.
JUVENTUS AMRABAT'TA ISRARCI Galatasaray'ın eski teknik direktörü ve şu an Juventus'un başında bulunan Igor Tudor, Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Sofyan Amrabat'ı kadrosunda görmek istiyor.
DEV TAKAS PLANI Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, bu ilgiyi kendi lehine çevirerek Juventus'un kadro planlamasında yer almayan Brezilyalı orta saha oyuncusu Douglas Luiz'i gündemine aldı.
