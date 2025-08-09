Rövanşa çift santrfor

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Feyenoord'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. 90+1'de gelen golle yıkılan sarı- lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, sahaya 3-4-2- 1 dizilimiyle çıkmıştı. Youssef- En Nesyri'yi tek santrfor olarak oynatan Portekizli çalıştırıcı, rövanşta ise Jhon Duran'ı Faslı golcünün yanında sahaya sürecek ve 3-4-1-2 sistemiyle rövanşta rakibinin karşısına çıkacak.

KANATLARA DA ÖZEL GÖREV

Ayrıca Jose Mourinho, ilk maçta rakip ceza sahasında topla buluşamayan golcülerine özel bir plan da hazırlandı. Hücum üzerine çalışmalar yapan Mourinho, kanatlarda görev alacak olan Nelson ile Brown'u da özel olarak çalıştırıyor. Hollanda'daki maça ilk 11'de başlayan Youssef En-Nesyri, 58'de oyuna dahil olan yeni transfer Jhon Duran ve 84'te oyuna giren Cenk Tosun, rakip ceza sahasında topla buluşamamıştı.