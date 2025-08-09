CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Kerem Feyenoord’a bağlı

Benfica, Fenerbahçe’nin Feyenoord’a elenmesi halinde Kerem Aktürkoğlu’nun transferine izin verecek. Aksi durumda play-off maçlarından sonra transfer netleşecek

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine bağlamak isteyen sarı-lacivertliler, pazarlıklarını sürdürüyor. Milli yıldızla 5 milyon euro maaş artı 1 milyon euro da bonus olmak üzere 6 milyon euroya söz kesen yönetim, Benfica'ya da bonuslar dahil 25 milyon euro teklif etti. Ancak Portekiz'den gelen haberler çok da iç açıcı değil. Ülkenin önde gelen gazetelerinden olan O Jogo, Benfica Başkanı Rui Costa'nın Kerem Aktürkoğlu'nun transferine; Fenerbahçe'nin Feyenoord'a elenmesi halinde izin vereceğini yazdı. Haberde; Şampiyonlar Ligi play-off'unda Benfica ile Fenerbahçe'nin eşleşmesi halinde; Portekiz ekibinin transfere bu tur sonrasında izin vereceği belirtildi. Fenerbahçe yönetimi, salı gününe kadar transferi noktalamak ve Kerem'i Feyenoord'la oynanacak rövanş öncesinde statta taraftarın önüne çıkarmak istiyordu.

%10'U ASLAN'IN KASASINA

Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya 12 milyon euroya gönderen Galatasaray, yapılan sözleşme gereği karın %10'unu alacak. Oyuncu 25 milyon euroya satılırsa, 1.3 milyon eurosu aslanın kasasına girecek. Sarı-Kırmızılılar, transferi bekliyor.

