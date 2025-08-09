CANLI SKOR ANA SAYFA
Kaleci harekatı

Kaleci harekatı

Yeni sezona İrfan Can Eğribayat– Dominik Livakovic ikilisiyle giren Fenerbahçe'de, Feyenoord maçında İrfan Can'ın etkisiz performansı ve Livakovic'in takımdan ayrılma ihtimali, yönetimi transfer için yeniden harekete geçirdi. Listenin ilk sırasında, Manchester City'den ayrılması beklenen Stefan Ortega yer alıyor. Fenerbahçe, Alman file bekçisi için geçtiğimiz haftalarda somut adımlar atmıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Kaleci harekatı

Yeni sezona İrfan Can Eğribayat– Dominik Livakovic ikilisiyle giren Fenerbahçe'de, Feyenoord maçında İrfan Can'ın etkisiz performansı ve Livakovic'in takımdan ayrılma ihtimali, yönetimi transfer için yeniden harekete geçirdi. Listenin ilk sırasında, Manchester City'den ayrılması beklenen Stefan Ortega yer alıyor. Fenerbahçe, Alman file bekçisi için geçtiğimiz haftalarda somut adımlar atmıştı.

SON DAKİKA
