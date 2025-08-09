Kaleci harekatı

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Yeni sezona İrfan Can Eğribayat– Dominik Livakovic ikilisiyle giren Fenerbahçe'de, Feyenoord maçında İrfan Can'ın etkisiz performansı ve Livakovic'in takımdan ayrılma ihtimali, yönetimi transfer için yeniden harekete geçirdi. Listenin ilk sırasında, Manchester City'den ayrılması beklenen Stefan Ortega yer alıyor. Fenerbahçe, Alman file bekçisi için geçtiğimiz haftalarda somut adımlar atmıştı.