Ziraat Türkiye Kupası
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Beşiktaş'ın eski yıldızıyla buluşacak

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Beşiktaş'ın eski yıldızıyla buluşacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 09:01
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Beşiktaş'ın eski yıldızıyla buluşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Beşiktaş'ın eski yıldızıyla buluşacak

Hollanda ekibiyle oynadığı maçta 2025/26 sezonuna giriş yapan sarı-lacivertliler, transferde gaza bastı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Beşiktaş'ın eski yıldızıyla buluşacak

Birçok bölgeye transfer yapacak olan yönetim, başta Kerem Aktürkoğlu olmak çok sayıda yıldızı takıma kazandırarak şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Beşiktaş'ın eski yıldızıyla buluşacak

Fenerbahçe'de gelecek isimlerin yanı sıra gidecek isimler de merak ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Beşiktaş'ın eski yıldızıyla buluşacak

Kadroda düşünülmeyen futbolcularla yola devam etmek istemeyen sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yolda.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Beşiktaş'ın eski yıldızıyla buluşacak

DJIKU RUSYA YOLCUSU

Mourinho'nun kadroda düşünmediği Djiku, Rusya yolcusu... Ganalı stoperi isteyen takım ise; Spartak Moskova.

