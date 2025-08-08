TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Beşiktaş'ın eski yıldızıyla buluşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hollanda ekibiyle oynadığı maçta 2025/26 sezonuna giriş yapan sarı-lacivertliler, transferde gaza bastı. Birçok bölgeye transfer yapacak olan yönetim, başta Kerem Aktürkoğlu olmak çok sayıda yıldızı takıma kazandırarak şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor. Fenerbahçe'de gelecek isimlerin yanı sıra gidecek isimler de merak ediliyor. Kadroda düşünülmeyen futbolcularla yola devam etmek istemeyen sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yolda. DJIKU RUSYA YOLCUSU Mourinho'nun kadroda düşünmediği Djiku, Rusya yolcusu… Ganalı stoperi isteyen takım ise; Spartak Moskova. Daha önce Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i de renklerine bağlayan Rus ekibinin Djiku için 5 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.