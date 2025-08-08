TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Benfica arasında Kerem Aktürkoğlu krizi! Anlaşma yakın ancak...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi sadece Türkiye'de değil Portekiz'de de manşetlerden inmiyor.

Portekiz medyası, Benfica'dan ayrılmaya kararlı olan ve Fenerbahçe ile 4 yıllık anlaşmaya 'evet' diyen Kerem'in sarı-lacivertli formayı giymek için Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının sonrasını beklemesi gerektiğini okuyucularına duyurdu.