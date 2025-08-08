CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Benfica arasında Kerem Aktürkoğlu krizi! Anlaşma yakın ancak...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Benfica arasında Kerem Aktürkoğlu krizi! Anlaşma yakın ancak...

Fenerbahçe'de önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, uzun zamandır gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Benfica ile anlaşmaya yakın olsa da o sebep dolayısıyla transfer gelişmelerinin yavaş ilerlediği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Benfica arasında Kerem Aktürkoğlu krizi! Anlaşma yakın ancak...

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi sadece Türkiye'de değil Portekiz'de de manşetlerden inmiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Benfica arasında Kerem Aktürkoğlu krizi! Anlaşma yakın ancak...

Portekiz medyası, Benfica'dan ayrılmaya kararlı olan ve Fenerbahçe ile 4 yıllık anlaşmaya 'evet' diyen Kerem'in sarı-lacivertli formayı giymek için Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının sonrasını beklemesi gerektiğini okuyucularına duyurdu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Benfica arasında Kerem Aktürkoğlu krizi! Anlaşma yakın ancak...

26 yaşındaki sol kanat için Fenerbahçe'nin yaptığı 22 milyon Euro artı 3 milyon Euro bonusa Benfica Başkanı Rui Costa'nın sıcak yaklaştığına da vurgu yapıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Benfica arasında Kerem Aktürkoğlu krizi! Anlaşma yakın ancak...

BENFICA, KADIKÖY'DEKİ RÖVANŞA KİLİTLENDİ

Kerem'in, Fenerbahçe'ye gidişinde sıkıntı yok ancak hem kulübün seçim ortamında olması hem de Şampiyonlar Ligi biletinin olası bir Fenerbahçe eşleşmesinden geçmesi nedeniyle Başkan Rui Costa'nın frene bastığı da haberde yer aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Benfica arasında Kerem Aktürkoğlu krizi! Anlaşma yakın ancak...

İlk maçı Fransa'da Nice karşısında 2- 0 kazanan Benfica, play-off biletini neredeyse cebine koyarken gözler Fenerbahçe- Feyenoord rövanşına çevrildi. Sabah'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin turu atlaması halinde play off'taki rakibi Benfica olacak ve Portekiz ekibi, Kerem'i kendilerine karşı sahada görmek istemiyor.

