Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray'ın maçı sonrası Ali Şansalan tepkisi!

Fenerbahçe'den Galatasaray'ın maçı sonrası Ali Şansalan tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu açılışında Galatasaray'ın deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etmesi sonrası Fenerbahçe'den sert bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 00:53 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 01:00
Fenerbahçe'den Galatasaray'ın maçı sonrası Ali Şansalan tepkisi!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 yendiği Trendyol Süper Lig 2025-26 sezonu ilk maçı sonrası karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'ı hedef alan bir açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

"Ligin ilk haftasında, daha başlama vuruşunun üzerinden dakikalar yeni geçmişken, yıllardır tüm futbolseverlerin hafızalarına kazınmış hakem kararlarının benzerleri yine aynı takım lehine bu akşam da sahnelenmiştir.

Sezonun ilk gününden itibaren aynı senaryonun yeniden devreye sokulduğunu, tiyatronun perdelerinin yeniden aralandığını tüm Türkiye olarak hep birlikte görüyoruz.

TFF Başkan ve Yönetim Kurulu ilk haftadan bu rezalete imza atan MHK'den bunun hesabını en kısa sürede sormalıdır.

Zira hem VAR ataması hem de Ali Şansalan'ın bu maça atanması zihniyeti apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır.

MHK Başkanı'nın dünü, bugünü, geçmişten geleceğe tüm ilişkileri her yönüyle araştırılmalıdır!

Türk futbolundaki bu kirli yapı, er ya da geç herkesin gözü önünde hesap verecektir."

