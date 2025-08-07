CANLI SKOR ANA SAYFA
Kerem'in gönlü Fener'de

Kerem’in gönlü Fener’de

Sarı-lacivertli yönetim, Kerem Aktürkoğlu için Benfica’ya 25 milyon euroya yaklaşan teklifini iletti. Milli yıldız, Fenerbahçe forması giymek istediğini Portekiz ekibine resmen bildirdi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Kerem’in gönlü Fener’de

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferi için çalışmalar hızlandı. Sarı-lacivertliler, Portekiz ekibi Benfica'ya 25 milyon euroya ulaşan teklifini iletti. 26 yaşındaki futbolcu da Benfica'ya Fenerbahçe'de oynamak istediğini bildirdi. Portekiz ekibi, Fenerbahçe'ye gitmek isteyen Kerem'i olumlu karşıladı. Kerem'in sarı-lacivertli formayı giymeyi çok istediği ve Jose Mourinho'nun takımına katılmayı hedeflediği aktarıldı. Fenerbahçeli yöneticilerle de görüşen milli yıldız, bir an önce Kadıköy'e gelmeyi hedefliyor.

JOSE MOURİNHO'DAN TAM NOT

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, Kerem Aktürkoğlu transferine onay verdi. Mourinho, Fenerbahçe'nin Benfica ile yaptığı hazırlık maçında Kerem'le özel bir görüşme yapmıştı.

NİCE MAÇINDA OYNAMADI

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın dün akşam Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Nice ile yaptığı karşılaşmada forma giymedi. Kerem'in, sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna dahil edilmediği belirtildi.

