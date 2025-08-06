Şansımız %50-%50

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, zorlu bir eşleşme olduğunu söyledi. İki çok önemli karşılaşmaya çıkacaklarının altını çizen Portekizli çalıştırıcı, "Şanslar bu maç öncesinde %50'li 50... İki maç arasında bir haftadan az bir süre var.

Bizi favori görmüyorum. Onları da %51'e 49 önde görmüyorum. Pek çok insandan daha iyi tanıyorum Robin'i. Potansiyelini göstermek için burada. Kendisine başarılar diliyorum. Harika bir stadyum burası. Oynadığım her maçı kazanmak için oynarım.

Genç bir takım. Zor bir maç olacak. Genç ve iyi bir takım. Bizim için güzel meydan okuma olacak. Skriniar ve Nelson, ikisi de çok tecrübeli oyuncular.

Duygusal olarak zor değil. Fizik olarak da eksik hissederlerse bunu kapatabilirler. Oynayacak durumda herkes" dedi.