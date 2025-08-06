Kerem oynamayacak

Benfica teknik direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun son durumuyla alakalı konuştu. Lage, "Kerem Aktürkoğlu sakatlandı ve bu onun maçta olmasına engel oluyor. Türkiye'den gelen haberlerle ilgili olarak, bu transfer dönemi. Transfer dönemi bitince konuşma fırsatım olacak" dedi.
Benfica teknik direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun son durumuyla alakalı konuştu. Lage, "Kerem Aktürkoğlu sakatlandı ve bu onun maçta olmasına engel oluyor. Türkiye'den gelen haberlerle ilgili olarak, bu transfer dönemi. Transfer dönemi bitince konuşma fırsatım olacak" dedi.