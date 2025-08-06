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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Kerem oynamayacak

Kerem oynamayacak

Benfica teknik direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun son durumuyla alakalı konuştu. Lage, "Kerem Aktürkoğlu sakatlandı ve bu onun maçta olmasına engel oluyor. Türkiye'den gelen haberlerle ilgili olarak, bu transfer dönemi. Transfer dönemi bitince konuşma fırsatım olacak" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
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Kerem oynamayacak
Benfica teknik direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun son durumuyla alakalı konuştu. Lage, "Kerem Aktürkoğlu sakatlandı ve bu onun maçta olmasına engel oluyor. Türkiye'den gelen haberlerle ilgili olarak, bu transfer dönemi. Transfer dönemi bitince konuşma fırsatım olacak" dedi.
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