Ederson pahalı geldi

Fenerbahçe'de Ederson defteri açılmadan kapandı. Manchester City'nin 15 milyon euro bonservis, Brezilyalı eldivenin de yıllık 10 milyon euro maaş istemesinin ardından sarı-lacivertliler, geri adım attı. Fenerbahçe, listedeki diğer isimlerle görüşmeler yapacak.
Fenerbahçe'de Ederson defteri açılmadan kapandı. Manchester City'nin 15 milyon euro bonservis, Brezilyalı eldivenin de yıllık 10 milyon euro maaş istemesinin ardından sarı-lacivertliler, geri adım attı. Fenerbahçe, listedeki diğer isimlerle görüşmeler yapacak.