Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Fuat Göktaş, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki Feyenoord mücadelesinden dolayı Alanya karşılaşmasının ertelenmesini istediğini söyledi. Göktaş, "Fenerbahçe erteleme istedi, müracaat etti" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Fuat Göktaş, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki Feyenoord mücadelesinden dolayı Alanya karşılaşmasının ertelenmesini istediğini söyledi. Göktaş, "Fenerbahçe erteleme istedi, müracaat etti" dedi.