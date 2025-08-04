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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Lazio'dan Szymanski hamlesi! İşte Fenerbahçe'nin İtalyan ekibine yanıtı

TRANSFER HABERİ - Lazio'dan Szymanski hamlesi! İşte Fenerbahçe'nin İtalyan ekibine yanıtı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski için girişimde bulundu. Sarı-lacivertli kulüple temasa geçen İtalyan kulübü, Polonyalı futbolcunun durumu hakkında bilgi aldı. İşte Fenerbahçe cephesinin bu ilgiye verdiği yanıt... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Lazio'dan Szymanski hamlesi! İşte Fenerbahçe'nin İtalyan ekibine yanıtı

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Lazio ile oynadığı hazırlık maçının ardından transfer kulislerini hareketlendiren bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Lazio'dan Szymanski hamlesi! İşte Fenerbahçe'nin İtalyan ekibine yanıtı

Takvim'de yer alan habere göre İtalyan temsilcisinin, Sarı-Lacivertliler'in yıldız orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'nin durumunu sorduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Lazio'dan Szymanski hamlesi! İşte Fenerbahçe'nin İtalyan ekibine yanıtı

Karşılaşma sonrası Lazio cephesinin Szymanski için nabız yokladığı, ancak Fenerbahçe'nin bu ilgiye olumsuz yanıt verdiği bildirildi.

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TRANSFER HABERİ - Lazio'dan Szymanski hamlesi! İşte Fenerbahçe'nin İtalyan ekibine yanıtı

Sarı-Lacivertli kulübün yetkililerinin, "Polonyalı yıldızı satmak istemiyoruz" diyerek transfer teklifine kapıyı kapattığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Lazio'dan Szymanski hamlesi! İşte Fenerbahçe'nin İtalyan ekibine yanıtı

26 yaşındaki Szymanski'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılının yazına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Lazio'dan Szymanski hamlesi! İşte Fenerbahçe'nin İtalyan ekibine yanıtı

Yeni sezonda takımın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Polonyalı oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro civarında.

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TRANSFER HABERİ - Lazio'dan Szymanski hamlesi! İşte Fenerbahçe'nin İtalyan ekibine yanıtı

Kanarya teknik heyeti ve yönetimi, Szymanski'yi kadroda tutmakta kararlı görünüyor. Öte yandan Lazio'nun Sarı-Lacivertliler'e yeni bir teklif yapacağı öne sürüldü.

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