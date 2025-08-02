Fenerbahçe'de Jose Mourinho'ya sürpriz teklif! Başkanlık vaadi olarak sunulmuştu

Fenerbahçe'de sezon içinde alınan kötü sonuçların ardından ayrılığı gündeme gelen Jose Mourinho, sözleşmesini tamamlamadan takımdan ayrılmayacağını açıklamıştı. Sarı lacivertli ekibin başında yeni sezona hazırlanan Portekizli çalıştırıcı ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Brezilya ekibi Gremio'nun yeni başkan adayı Marcelo Marques, Jose'yi takımına başına getirmek için görüşme yaptı. Esporte Band RS'in haberine göre Mou, teklif karşısında mutlu olsa bile Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istediği için bu teklife olumsuz yanıt verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, Portekiz kampında yaptığı açıklama ile ileride ülkesine geri dönme ve burada teknik direktörlük yapma hedefi olduğunu açıklamıştı.