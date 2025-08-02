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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jose Mourinho'ya sürpriz teklif! Başkanlık vaadi olarak sunulmuştu

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'ya sürpriz teklif! Başkanlık vaadi olarak sunulmuştu

Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Brezilya'da seçim arifesinde olan o takımın başkan adayından teknik direktörlük teklifi aldı. İşte dış basında servis edilen o haber ve Portekizli çalıştırıcının yanıtı... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 16:03
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'ya sürpriz teklif! Başkanlık vaadi olarak sunulmuştu

Fenerbahçe'de sezon içinde alınan kötü sonuçların ardından ayrılığı gündeme gelen Jose Mourinho, sözleşmesini tamamlamadan takımdan ayrılmayacağını açıklamıştı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'ya sürpriz teklif! Başkanlık vaadi olarak sunulmuştu

Sarı lacivertli ekibin başında yeni sezona hazırlanan Portekizli çalıştırıcı ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'ya sürpriz teklif! Başkanlık vaadi olarak sunulmuştu

Brezilya ekibi Gremio'nun yeni başkan adayı Marcelo Marques, Jose'yi takımına başına getirmek için görüşme yaptı.

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'ya sürpriz teklif! Başkanlık vaadi olarak sunulmuştu

Esporte Band RS'in haberine göre Mou, teklif karşısında mutlu olsa bile Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istediği için bu teklife olumsuz yanıt verdi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'ya sürpriz teklif! Başkanlık vaadi olarak sunulmuştu

Tecrübeli çalıştırıcı, Portekiz kampında yaptığı açıklama ile ileride ülkesine geri dönme ve burada teknik direktörlük yapma hedefi olduğunu açıklamıştı.

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