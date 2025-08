Amrabat giderse Bissouma gelecek

Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Yves Bissouma ısrarı devam ediyor. Ancak maddi anlamda sıkıntılı bir süreçten geçen sarı-lacivertliler, oyuncu satması halinde Malili oyuncuya teklif yapabilecek. Satılması planlanan ilk isim ise; Sofyan Amrabat... Atalanta ve Juventus'un istediği Faslı oyuncu için istenen bonservis bedeli 20 milyon euro... İki kulüpten birinden bu teklif geldiği an tecrübeli futbolcuyla yollar ayrılacak ve ardından Yves Bissouma için harekete geçilecek. Tottenham, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldığı için 28 yaşındaki oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor. İngiliz basınından The Sun da bu transfer girişimini doğruladı. Ada ekibi Malili oyuncu için 25 milyon euro talep ediyor. Fenerbahçe de bu miktarın 20 milyon eurosunu Amrabat'tan karşılamayı planlıyor. Önümüzdeki hafta her iki oyuncunun durumunun da netleşmesi bekleniyor.

10 YILDIR MİLLİ TAKIMDA

Fildişi Sahili doğumlu olan Yves Bissouma, milli takım tercihini ise Mali'den yana kullandı. 2015'ten bu yana Mali Milli Takım formasını giyen Bissouma, 41 maçta görev yaptı ve 5 gol attı.