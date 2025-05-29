TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Sadio Mane bombası! Talisca ile buluşacak

Liverpool'da Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı kazanan, Premier Lig'de mutlu sona ulaşan Mane, Bayern Münih'le de Bundesliga zaferini elde etti.

İSTANBUL'U SEVİYOR

Sadio Mane konusunda transferdeki avantajlardan biri de İstanbul detayı oldu. Mane'nin daha önce İstanbul'u ziyaret ederek çok sevmesi Fenerbahçe açısından avantajlı bir durum olarak dikkat çekiyor.