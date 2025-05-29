TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Sadio Mane bombası! Talisca ile buluşacak
Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Sadio Mane'yi takip etmeye başladı. Al Nassr'da mutsuz olan Senegalli yıldız, Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor. Mane ile Talisca'nın yeniden buluşacak. İşte transferin detayları... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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TALISCA'NIN TAKIM ARKADAŞI
Daha önce Anderson Talisca ile Al Nassr'da beraber oynayan tecrübeli yıldız, eski takım arkadaşıyla Fenerbahçe'de yeniden buluşabilir.
Gelecek sezon hücum hattında Talisca'dan çok umutlu olan sarı- lacivertliler, Sadio Mane ile de uyum yakalanabileceğine inanıyor. Ayrıca Mane'nin tecrübesi ve kariyeri de güven veriyor.
MUHTEŞEM KARİYER
Futbolculuk kariyerinde Liverpool ve Bayern Münih başta olmak üzere önemli kulüplerde oynayan Sadio Mane, başarılarıyla göze çarpıyor.
Liverpool'da Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı kazanan, Premier Lig'de mutlu sona ulaşan Mane, Bayern Münih'le de Bundesliga zaferini elde etti.
İSTANBUL'U SEVİYOR
Sadio Mane konusunda transferdeki avantajlardan biri de İstanbul detayı oldu. Mane'nin daha önce İstanbul'u ziyaret ederek çok sevmesi Fenerbahçe açısından avantajlı bir durum olarak dikkat çekiyor.
MİLLİ TAKIMA GİTMEDİ
Senegaş Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden olan Sadio Mane, aday kadroya çağrılmasına karşın gitmedi. Senegal Teknik Direktör Pape Thiaw tarafından kadroya davet edilen ancak katılmayacağını belirten Mane, ülkesinde herkesi şaşırttı. Pape Thiaw yaptığı açıklamada, "Tamamen kişisel bir karar, saygı duyuyorum" dedi.
SALZBURG'LA RAKİP OLDU
Sadio Mane, daha önce Fenerbahçe'ye karşı 2013'te rakip oldu. O dönem Avusturya ekibi RB Salzburg'da forma giyen Mane, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe karşısında sahaya çıktı.
Sarı- lacivertliler o dönem 1-1 ve 3-1'lik skorlarla tur atladı. Senegalli yıldız o dönem ilk kez Kadıköy'de oynadı.
SOW VE NİANG FAKTÖRÜ
Sarı-lacivertli takımda daha önce forma giyen ve başarılı olan Senegalli yıldızlar dikkat çekiyor.
Sadio Mane'nin vatandaşları Moussa Sow ile Mamadou Niang, Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayarak başarılı oldu. Mane de her iki isimle Senegal Milli Takımı'nda beraber oynadı.
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