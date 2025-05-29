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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Sadio Mane bombası! Talisca ile buluşacak

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Sadio Mane bombası! Talisca ile buluşacak

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Sadio Mane'yi takip etmeye başladı. Al Nassr'da mutsuz olan Senegalli yıldız, Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor. Mane ile Talisca'nın yeniden buluşacak. İşte transferin detayları... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2025 Perşembe 06:51
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Sadio Mane bombası! Talisca ile buluşacak

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlanarak devam ediyor. Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, Sadio Mane'yi izliyor.

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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Sadio Mane bombası! Talisca ile buluşacak

Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'da forma giyen Mane'nin Avrupa'ya geri dönmeye sıcak baktığı vurgulanıyor. Son dönemde Al Nassr'da mutsuz olan ve son zamanlarda taraftarlarla da ciddi sıkıntılar yaşayan 33 yaşındaki futbolcunun iyi bir teklife 'evet' diyeceği aktarılıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Sadio Mane bombası! Talisca ile buluşacak

TALISCA'NIN TAKIM ARKADAŞI
Sözleşmesi 2026'da bitecek olan Mane, bu sezon 47 resmi maçta 18 gol, 14 asistle 32 gole direkt etki etti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Sadio Mane bombası! Talisca ile buluşacak

Daha önce Anderson Talisca ile Al Nassr'da beraber oynayan tecrübeli yıldız, eski takım arkadaşıyla Fenerbahçe'de yeniden buluşabilir.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Sadio Mane bombası! Talisca ile buluşacak

Gelecek sezon hücum hattında Talisca'dan çok umutlu olan sarı- lacivertliler, Sadio Mane ile de uyum yakalanabileceğine inanıyor. Ayrıca Mane'nin tecrübesi ve kariyeri de güven veriyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Sadio Mane bombası! Talisca ile buluşacak

MUHTEŞEM KARİYER
Futbolculuk kariyerinde Liverpool ve Bayern Münih başta olmak üzere önemli kulüplerde oynayan Sadio Mane, başarılarıyla göze çarpıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Sadio Mane bombası! Talisca ile buluşacak

Liverpool'da Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı kazanan, Premier Lig'de mutlu sona ulaşan Mane, Bayern Münih'le de Bundesliga zaferini elde etti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Sadio Mane bombası! Talisca ile buluşacak

İSTANBUL'U SEVİYOR
Sadio Mane konusunda transferdeki avantajlardan biri de İstanbul detayı oldu. Mane'nin daha önce İstanbul'u ziyaret ederek çok sevmesi Fenerbahçe açısından avantajlı bir durum olarak dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Sadio Mane bombası! Talisca ile buluşacak

MİLLİ TAKIMA GİTMEDİ
Senegaş Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden olan Sadio Mane, aday kadroya çağrılmasına karşın gitmedi. Senegal Teknik Direktör Pape Thiaw tarafından kadroya davet edilen ancak katılmayacağını belirten Mane, ülkesinde herkesi şaşırttı. Pape Thiaw yaptığı açıklamada, "Tamamen kişisel bir karar, saygı duyuyorum" dedi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Sadio Mane bombası! Talisca ile buluşacak

SALZBURG'LA RAKİP OLDU
Sadio Mane, daha önce Fenerbahçe'ye karşı 2013'te rakip oldu. O dönem Avusturya ekibi RB Salzburg'da forma giyen Mane, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe karşısında sahaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Sadio Mane bombası! Talisca ile buluşacak

Sarı- lacivertliler o dönem 1-1 ve 3-1'lik skorlarla tur atladı. Senegalli yıldız o dönem ilk kez Kadıköy'de oynadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Sadio Mane bombası! Talisca ile buluşacak

SOW VE NİANG FAKTÖRÜ
Sarı-lacivertli takımda daha önce forma giyen ve başarılı olan Senegalli yıldızlar dikkat çekiyor.

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