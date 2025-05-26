Oyuncularla başardım

Fenerbahçe Beko Sarunas Jasikevicius, tarihi AS Monaco zaferinin ardından açıklamalar yaptı. Jasikevicius, şampiyonluk başarısını değerlendirerek "Çok kalp kırıklığı yaşadım. Bu oyuncularla beraber başardım. Çok girdim maç içinde sahaya, olmak istemedim. Oyuncularımı çok uyardım. Monaco'yu çok tebrik ediyorum. Daha önce de söylemiştim, buraya gelen her takım kazanabilirdi. Monaco da kazanabilirdi, harika takım. Onlara da şapkayı çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

MUHTEŞEM BİR COŞKU

Duygusal bir an yaşadığını kaydeden Litvanyalı Başantrenör, "Zor zamanlarım oldu. Buna hiç şüphe yok. Biz birlikte kaldık. Hep bir yolunu bulduk. Takım olarak hayatta kaldık. Ocaktan beri çok iyi oynadık" yorumunu yaptı. Öte yandan Sarunas Jasikevicius, karşılaşmanın ardından tüm oyuncularını tek tek tebrik etti. Kupa töreninde tüm takım tarafından omuzlara alınan başarılı antrenör, muhteşem bir coşku yaşadı. Başkan Ali Koç da Sarunas Jasikevicius'u sarılarak gözyaşlarıyla tebrik etti.

SPANOULIS: Basketbol böyle

AS Monaco'da başantrenör Vassilis Spanoulis, maçın ardından Sarunas Jasikevicius'u sarılarak tebrik etti. Spanoulis, "Bu basketbol, basketbol böyle. Biz savaştık. İstatistiklerin hemen hemen hepsi aynı. Serbest atışlar fark etti. Harika bir sezon geçirdik. İki takım kazanmayı hak etti ama sonunda sadece biri kazanabiliyor" dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZ ARADI

Başkan Ali Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlamak için aradığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız biter bitmez ilk arayan oldu. Sağ olsun o da hem camiamızı hem de takımımızı kutladı. Ülkemize bu kupayı getirmenin ne kadar önemli olduğunu söyledi. Sevincimizi paylaştığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

SONUNA KADAR HAK ETTİK

Tarık Biberovic, şampiyonluğun ardından mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: "Mutluluktan başka bir şey hissetmiyoruz. İnanılmaz bir sezondu. İnanılmaz oyunculara ve karakterlere sahibiz. Böyle bir şeyi hak ettik. Hak ederek bu kupayı kazandık."

MELLI: SÜPER HİSSEDİYORUM

Gözyaşlarıyla zaferi kutlayan Nicolo Melli, İnanılmaz! Kendimi süper hissediyorum. Fenerbahçe ailesi ve kendi ailem için çok mutluyum. Harika bir başarıya imza attık. Uzun bir yoldan geldik ve şampiyon olduk. Bu gerçekten harika. Geri geldiğim ilk yıl şampiyon olmak bizim için çok önemliydi" yorumunu yaptı.

HAYES: BİZ HARİKAYIZ

Final Four'un en değerli oyuncusu seçilen Nigel Hayes-Davis, "Son iki yıldır çok çalıştım. Bunun için çalıştım. Bunu aklımıza koymuştuk. Çok mutluyuz. Bunun için tüm yıl boyunca çok iyi çalıştık. Bu harika bir şey, harika! Biz son ana kadar birlikte oynadık. Harika bir takımımız var. Cuma günü herkes öne çıktı. Bizim takımımız bambaşka" ifadelerini kullandı.

MVP: NIGEL HAYES

Dev finalde 23 sayıyla tarihi bir performansa imza atan Nigel Hayes Davis, THY EuroLeague'de Final Four'un en değerli oyuncusu seçildi. Başarılı oyuncu, kupa töreni öncesi MVP ödülünü aldı.

ÇOCUKLUK HAYALİM

Kupayı kaldıran Marko Guduric, şampiyonluğun ardından duygusal anlar yaşadı. Tecrübeli oyuncu, "İşte bu! İşte bu! Tüm kariyerim boyuncu bunu bekledim. Şu an bir şeyler söylemek zor. Çok gururluyum. Çok mutluyum. Sadece bu kadar. Şu an söyleyebileceklerim bundan ibaret. Harika bir takıma karşı oynadık. Harika oynadık. Çocukluğumdan beri bu kupayı hayal ediyorum. 20 yıldır belki... Tüm bu gördüğünüz takım arkadaşlarım... Biz gerçek bir takımız! Çok mutluyum, çok gururluyum. Tanrıya şükrediyorum" diye konuştu.