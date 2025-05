Hatayspor-Fenerbahçe MAÇI CANLI İZLE | Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 2024-2025 sezonunu 2. olarak tamamlayan sarı-lacivertliler, bitime 2 hafta kala ligi moralli bitirmeyi amaçlıyor. Küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Kanarya, 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde bu sezon 34 maça çıkan Fenerbahçe; 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Kritik maçı da kazanarak puanını 84'e çıkartmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. 23 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor ise önümüzdeki sezon yer alamayacağı Süper Lig'e puanlarla veda etmek istiyor. Peki, Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATAKAŞ HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçı 26 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

ATAKAŞ HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mersin Stadyumu'nda oynanacak Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Calvo, Kilama, Cemali, Massanga, Diack, Görkem, Fernandes, Boutobba, Okoronkwo

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Djiku, Kostic, İsmail, Amrabat, Szymanski, Tadic, Talisca, En-Nesyri

KANARYA'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde bu sezonu 2. olarak tamamlaması kesinleşen Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanında 3 puan alarak sezonu moralli kapatmayı hedefliyor. 2024-2025 sezonunun bitimine 2 hafta kala hata yapmak istemeyen Kanarya, küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında hücum yollarında etkili olmaya çalışacak. En-Nesyri, Tadic ve Talisca gibi isimlerle gol ya da goller bulmaya çalışacak sarı-lacivertliler, puanını 84'e çıkartmayı amaçlıyor.

TEK YENİLGİ BEŞİKTAŞ'A

Sarı lacivertli takım dış sahadaki tek yenilgisini Beşiktaş karşısında 1-0'lık skorla aldı. Ayrıca Fenerbahçe, ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta Hatayspor'u 2-1 yenmişti. Öte yandan Hatayspor ile Fenerbahçe bugüne kadar oynadıkları müsabakalarda sarı-lacivertliler 8 kez sahadan galip ayrılırken 1 maç berabere bitti. Hatayspor ise Fenerbahçe'ye karşı ligdeki maçlarda galibiyet alma başarısı gösteremedi.

FENERBAHÇE KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında bu akşam Hatayspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Jose Mourinho yönetimindeki antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. İdmanda futbolcular daha sonra 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman taktik ve bireysel programlarla bitti. Öte yandan Hırvat kaleci Dominik Livakovic özel izinle kadroda yer almadı. Tedavisi süren Mert Hakan Yandaş ile Burak Kapacak, Diego Carlos, Allan Saint-Maximin ve Dominik Livakovic kafilede yer almadı. Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun.

FRED CEZALI

Sarı lacivertliler, Brezilyalı orta saha Fred'den yararlanamayacak. Fred, son oynanan Eyüpspor müsabakasında gördüğü sarı kartla bu sezonki 8. sarı kartına ulaştı ve 2. kez cezalı duruma düştü. 32 yaşındaki futbolcu, ligde 28'i 11'de olmak üzere 30 maçta görev yaptı.

2 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Alexander Djiku sarı kart sınırında bulunuyor. Bu isimler Hatayspor önünde sarı kart görmeleri halinde ligin son haftasındaki Konyaspor maçında oynamayacak. Bir diğer sınırda olan Saint-Maximin ise kadroya alınmadı.

HATAYSPOR İLE FENERBAHÇE ARASINDA 10. RANDEVU

Fenerbahçe, Süper Lig'de 5. sezonunu yaşayan Hatayspor ile ligde 9 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 1'i hükmen 8 defa sahadan galip ayrılırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Rakibi karşısında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, rekabette 21 gol atarken, Hatayspor da 5 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla kazandı.

SARI-LACİVERTLİLER ÜSTÜN OLAN TARAF

Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakada Youssef En-Nesyri'nin golleriyle 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, rakibine karşı üst üste 8. galibiyetini elde etti. Kanarya, rakibine karşı en farklı galibiyeti de 27 Aralık 2022'de 4-0'lık skorla aldı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Hatayspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda Onur Özütoprak yer alacak. AVAR'da ise Mehmet Kısal görev yapacak.