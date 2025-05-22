TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Eşyalarını topladı
Fenerbahçe sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Osayi Samuel ile masaya oturmuş ancak anlaşma sağlayamamıştı. Nijeryalı yıldızın transferde son kararını verdiği öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 13:07 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 13:11
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Bu sezon 37 karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu, 8 asistle takımına katkıda bulundu. Fenerbahçe kariyerinde 176 maça çıkan Osayi'nin 7 golü var.
Yıldız oyuncu, 2021 yılında QPR'den Fenerbahçe'ye 500 bin Euro'ya transfer olmuştu.
22 kez Nijeryalı Milli Takım forması giyen tecrübeli futbolcu, bu sezon yeni sözleşme için Fenerbahçe ile masaya oturmuş ancak anlaşma sağlayamamıştı.
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