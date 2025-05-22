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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Eşyalarını topladı

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Eşyalarını topladı

Fenerbahçe sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Osayi Samuel ile masaya oturmuş ancak anlaşma sağlayamamıştı. Nijeryalı yıldızın transferde son kararını verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 13:07 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 13:11
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Eşyalarını topladı

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki İngiliz beki Osayi Samuel'e yol göründü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Eşyalarını topladı

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 27 yaşındaki sağ bekin eşyalarını İngiltere'ye yolladığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Eşyalarını topladı

Takvim'de yer alan habere göre; 2021 yılından beri Sarı-Lacivertliler'de forma giyen yıldız oyuncunun kariyerine İngiltere'de devam etmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Eşyalarını topladı

Bu sezon 37 karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu, 8 asistle takımına katkıda bulundu. Fenerbahçe kariyerinde 176 maça çıkan Osayi'nin 7 golü var.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Eşyalarını topladı

Yıldız oyuncu, 2021 yılında QPR'den Fenerbahçe'ye 500 bin Euro'ya transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Eşyalarını topladı

22 kez Nijeryalı Milli Takım forması giyen tecrübeli futbolcu, bu sezon yeni sözleşme için Fenerbahçe ile masaya oturmuş ancak anlaşma sağlayamamıştı.

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