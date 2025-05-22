TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! Eşyalarını topladı

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 27 yaşındaki sağ bekin eşyalarını İngiltere'ye yolladığı öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre; 2021 yılından beri Sarı-Lacivertliler'de forma giyen yıldız oyuncunun kariyerine İngiltere'de devam etmesi bekleniyor.