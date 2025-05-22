TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemindeydi! Fenerbahçe o ismin peşine düştü
Sezonu kupasız tamamlayan Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı. Gelecek sezon transferde hata yapmak istemeyen sarı lacivertli yönetim kanat bölgesi için sürpriz bir isme kancayı taktı. Kanarya, Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan yıldzı futbolcunun peşine düştü. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 11:01 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 11:03
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Erkenden planlama yaparak gelecek sezona hazır girmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, hücum hattını daha dinamik ve daha genç oyuncularla takviye etmeye hazırlanıyor.
Sezon sonunda performansından memnun olmadığı birçok oyuncu ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, özellikle hücum hattında büyük değişikliklere gitmeyi amaçlıyor.
Jose Mourinho ile yaşadığı tartışmayla ile gündeme gelen Saint-Maximin de yolların ayrılacağı isimlerin başında geliyor. Sezon başında Al Ahli'den büyük umutlarla kiralık olarak kadroya katılan Fransız kanat, bir türlü istenen performansı verememişti.
Bu sezon sarı-lacivertli formayı 31 kez giyen Allan Saint-Maximin, 4 gol ve 5 asistlik katkı yaptı. Beklentilerin altında kalan ve sakatlık, disiplinsizlik gibi problemler nedeniyle bir türlü istikrara kavuşamayan Fransız futbolcu ile yolların ayrılması bekleniyor.
Fenerbahçe'de ayrıca bu sezon iyi istatistikler yakalasalar da performansları ile beklentilerin altında kalan Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile de yolların ayrılması bekleniyor. Yaşları ilerleyen iki ismin sezon sonunda mevcut mukaleleri de sona eriyor.
Bu doğrultuda hücum hattına daha genç ve dinamik oyuncuları eklemek isteyen sarı-lacivertlilerde, St. Etienne ile küme düşme üzüntüsü yaşayan 24 yaşındaki Gürcü kanat Zuriko Davitashvili gündeme geldi.
Transfermarkt'ın haberine göre; Davitashvili'nin son hafta Toulouse karşısında aldığı mağlubiyetle Ligue 1'i 17. sırada tamamlayarak küme düşme üzüntüsü yaşayan St. Etienne'den ayrılmak istediği biliniyor.
Geçtiğimiz yaz 6 milyonu Euro'luk bedelle Bordoeaux'dan yeşil-beyazlı ekibe katılan Davitashvili, Ligue 1'de etkili bir performans sergilese de takımının küme düşmesine engel olamadı. Bu sezon ligde 33 maçta forma giyen futbolcu 9 gol ve 8 asistlik katkı sağladı ve takımını hücumda taşıyan isim oldu.
Daha çok sol kanat mevkisinde görev yapan Zuriko Davitashvili, sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor. Kariyerinde zaman zaman sahte 9 pozisyonunda da görev yapmıştı.
İstikrarlı oyunu ve kariyerinde çok az maç kaçırmış olması da Davitashvili'yi cazip kılan faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Kariyerinde 230 maça çıkan Gürcü yıldız, bugüne kadar sakatlık sebebiyle yalnızca 7 maçta takımını yalnız bıraktı.
Transfermarkt verilerine göre 10 milyon Euro değeri bulunan Davitashvili daha önce Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Ayrıca kariyerinin bil bölümünü Batum'da geçiren Gürcü kanatın Trabzonspor'un da uzun zamandır takibinde olduğu biliniyor.
Gürcistan Milli Takımı'nda da ilk 11'in değişilmez üyelerinden biri olan Davitashvili, Khvicha Kvaratskhelia ve Georges Mikautadze ile beraber takımın hücumunu sırtlayan isimlerden. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda da Gürcistan'ın ilerleyişinde önemli performanslar sergilemişti.
Henüz 24 yaşında olmasına rağmen Milli forma ile 46 maça çıkan Zurki Davitashvili, 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
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