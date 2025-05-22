TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemindeydi! Fenerbahçe o ismin peşine düştü

Bu sezon sarı-lacivertli formayı 31 kez giyen Allan Saint-Maximin, 4 gol ve 5 asistlik katkı yaptı. Beklentilerin altında kalan ve sakatlık, disiplinsizlik gibi problemler nedeniyle bir türlü istikrara kavuşamayan Fransız futbolcu ile yolların ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de ayrıca bu sezon iyi istatistikler yakalasalar da performansları ile beklentilerin altında kalan Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile de yolların ayrılması bekleniyor. Yaşları ilerleyen iki ismin sezon sonunda mevcut mukaleleri de sona eriyor.