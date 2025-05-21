TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş Filip Kostic kararı! Bonservisi...
Gelecek sezonun planlasını yapan Fenerbahçe yönetimi transferde harekete geçti. Sarı lacivertliler, teknik heyetin raporu doğrultusunda Juventus'tan kiralık gelen Filip Kostic hakkında kararını verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
F.BAHÇE'DEN KOSTIC KARARI
Sarı-lacivertli teknik heyetin son haftalarda Sırp oyuncunun performansından memnun olmadığı ve yeni sezonda da yaşı düşünüldüğünde 'bonservisi alınmasın' raporunu yönetime sunduğu belirtildi.
Kostic bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maçta görev alırken 2 gol 5 asistlik katkı sağladı.
DİĞER