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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş Filip Kostic kararı! Bonservisi...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş Filip Kostic kararı! Bonservisi...

Gelecek sezonun planlasını yapan Fenerbahçe yönetimi transferde harekete geçti. Sarı lacivertliler, teknik heyetin raporu doğrultusunda Juventus'tan kiralık gelen Filip Kostic hakkında kararını verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 09:31
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş Filip Kostic kararı! Bonservisi...

Jose Mourinho yönetiminde sezonu kupasız tamamlayan Fenerbahçe'de gözler gelecek sezonun transfer çalışmalarına çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş Filip Kostic kararı! Bonservisi...

Kadroda bulunan kiralık isimler hakkında karar veren teknik heyet veda edecek isimleri netleştirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş Filip Kostic kararı! Bonservisi...

F.BAHÇE'DEN KOSTIC KARARI
Fenerbahçe, sezon başında Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic'in bonservisini almaktan vazgeçti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş Filip Kostic kararı! Bonservisi...

Sarı-lacivertli teknik heyetin son haftalarda Sırp oyuncunun performansından memnun olmadığı ve yeni sezonda da yaşı düşünüldüğünde 'bonservisi alınmasın' raporunu yönetime sunduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş Filip Kostic kararı! Bonservisi...

Kostic bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maçta görev alırken 2 gol 5 asistlik katkı sağladı.

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