Mourinho, kendi değimiyle "Special One"... Onu özel kılan kazandığı başarılar, kaldırdığı kupalardı. Ancak Portekizli teknik adam son yıllarda bu özelliğini kaybetti. Öyle ki 2002'de Porto'nun başına geçtikten sonra oynattığı oyun, üst üste kazandığı başarılar ve kendine ait söylemleriyle bir anda dünyanın gündemine oturdu ve Porto sonrasında gittiği her takımda kupa kazanmayı sürdürdü. Chelsea, İnter, Real Madrid gibi takımlarda inanılmaz başarılar elde etti.

TOTTENHAM'DA KUPASI YOK

2003-2013 arasında her sene başarılarını kupalarla taçlandırdı. 2014'ü ilk kez kariyerinde boş geçen Jose, 2015, 2016 ve 2017'de yine kupalar kazandı. Ancak sonrasında düşüş başladı. M.United sonrası Tottenham'a gitti, kupa kazanamadı. Ardından Roma'ya geçti. Burada ise sadece Konferans Ligi'ni kazandı. Bu sezon geldiği F.Bahçe'de de sezonu kupasız kapattı. 2003'ten 2017'ye kadar 25 kupa alan, Mourinho, son 8 yılda ise sadece 1 tane kupa kazanabildi.

REKLAM FİLMİ ÇEKTİ

Mourinho, bir çikolata markasının reklam filmi için kamera karşısına geçti. Portekizli teknik adam, iletişim becerilerini reklamda da konuşturdu ve aç bir Viking lordunu canlandırdı. Başarısız geçen sezonun ardından Mourinho'nun reklam çekmesine taraftar tepki gösterdi.

JOSE'Yİ TAKLİT ETTİM

Manchester United menajeri Ruben Amorim, Jose Mourinho'dan övgüyle bahsetti ve "Onu taklit ettim. Tüm antrenörler ondan çok şey öğrendi. Onun Porto'da yaptıklarını Sporting Lizbon'da yapmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.