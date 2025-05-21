CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Özelliğini kaybetti

Özelliğini kaybetti

Dünyanın en fazla kupa kazanan teknik adamlarından biri olan Jose Mourinho, son sekiz sezonda sadece 1 defa kupa sevinci yaşadı. Üst üste üç sezondur da kupa alamıyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Özelliğini kaybetti

Mourinho, kendi değimiyle "Special One"... Onu özel kılan kazandığı başarılar, kaldırdığı kupalardı. Ancak Portekizli teknik adam son yıllarda bu özelliğini kaybetti. Öyle ki 2002'de Porto'nun başına geçtikten sonra oynattığı oyun, üst üste kazandığı başarılar ve kendine ait söylemleriyle bir anda dünyanın gündemine oturdu ve Porto sonrasında gittiği her takımda kupa kazanmayı sürdürdü. Chelsea, İnter, Real Madrid gibi takımlarda inanılmaz başarılar elde etti.

TOTTENHAM'DA KUPASI YOK

2003-2013 arasında her sene başarılarını kupalarla taçlandırdı. 2014'ü ilk kez kariyerinde boş geçen Jose, 2015, 2016 ve 2017'de yine kupalar kazandı. Ancak sonrasında düşüş başladı. M.United sonrası Tottenham'a gitti, kupa kazanamadı. Ardından Roma'ya geçti. Burada ise sadece Konferans Ligi'ni kazandı. Bu sezon geldiği F.Bahçe'de de sezonu kupasız kapattı. 2003'ten 2017'ye kadar 25 kupa alan, Mourinho, son 8 yılda ise sadece 1 tane kupa kazanabildi.

REKLAM FİLMİ ÇEKTİ

Mourinho, bir çikolata markasının reklam filmi için kamera karşısına geçti. Portekizli teknik adam, iletişim becerilerini reklamda da konuşturdu ve aç bir Viking lordunu canlandırdı. Başarısız geçen sezonun ardından Mourinho'nun reklam çekmesine taraftar tepki gösterdi.

JOSE'Yİ TAKLİT ETTİM

Manchester United menajeri Ruben Amorim, Jose Mourinho'dan övgüyle bahsetti ve "Onu taklit ettim. Tüm antrenörler ondan çok şey öğrendi. Onun Porto'da yaptıklarını Sporting Lizbon'da yapmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

G.Saray'ın kalecisi Fransa'dan!
Napoli'den açıklama: F.Bahçe ve Osimhen...
DİĞER
İmza skandalı büyüyor! Ece Uslu'nun dilekçesi ortalığı karıştırdı
Enerjide tam bağımsız dönüşüm! Bakan Bayraktar açıkladı: Petrolümüzü taştan çıkaracağız
G.Saray'dan Sane'ye teklif!
F.Bahçe'den Hojlund operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray tarihi resmen açıkladı! G.Saray tarihi resmen açıkladı! 01:28
Mertens'ten De Bruyne sinyali! G.Saray'a gelecek mi? Mertens'ten De Bruyne sinyali! G.Saray'a gelecek mi? 01:28
F.Bahçe sol bekini Ada'ya kaptırdı! F.Bahçe sol bekini Ada'ya kaptırdı! 01:28
Beşiktaş ve G.Saray'a transferde şok! Beşiktaş ve G.Saray'a transferde şok! 01:28
F.Bahçe'de Mourinho bilmecesi! F.Bahçe'de Mourinho bilmecesi! 01:28
De Bruyne'ye duygusal veda! De Bruyne'ye duygusal veda! 01:28
Daha Eski
G.Saray'dan Lunin’e resmi teklif! G.Saray'dan Lunin’e resmi teklif! 01:28
F.Bahçeli isimden sosyal medyada flaş hamle! F.Bahçeli isimden sosyal medyada flaş hamle! 01:28
Osimhen’den 5. yıldız paylaşımı! Osimhen’den 5. yıldız paylaşımı! 01:28
Yusuf için Avrupa'dan resmi temas! Yusuf için Avrupa'dan resmi temas! 01:28
G.Saray'dan Silva için dev teklif! G.Saray'dan Silva için dev teklif! 01:28
İşte van Persie’nin F.Bahçe planı! İşte van Persie’nin F.Bahçe planı! 01:28