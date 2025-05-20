F.Bahçe'nin en iyisi

Sezon başında kulüp bonservis rekoru kırılarak Sevilla'dan 19 milyon 500 bin euro'ya transfer edilen Youssef En-Neysri, Fenerbahçe formasıyla ilk yılında birçok efsane ismi geride bıraktı. Şu ana kadar Süper Lig, Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi Elemelerinde toplamda 50 maça çıkan Faslı oyuncu, 3 bin 37 dakika sahada kalırken, bu süreçte tam tamına 28 gol attı. En- Nesyri, bu gollerin hiç birinde penaltıdan ağları havalandırmadı. Aykut Kocaman'a ait olan 'bir sezonda penaltısız en çok gol atan oyuncu rekorunu (24)' haftalar öncesinde kıran Nesyri, son Eyüp maçında attığı golle bu alanda farkı açtı. Fenerbahçe'nin 'bir sezonda penaltız en fazla gol atan futbolcusu' olan Faslı yıldız, kendi kariyer rekorunu da geliştiriyor.