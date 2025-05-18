DİĞER
Pota derbisi Fenerbahçe'nin
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde haftanın derbi mücadelesinde lider Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı farklı mğlup etti: 94-70. Normal sezonu lider bitirmeyi haftalar önce garantileyen sarı-lacivetliler, seyircisi önünde etkili başladığı maçın ilk çeyreğini 23-16 önde geçtiler. Farkı daha da arttıran Fenerbahçe soyunma odasına 53-32 galip girdi. ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Kanarya, 75-52 önde girdiği final periyodunda maçı da kazanmasını bildi. Öte yandan galibiyeti kutlayan sarı lacivertli tribünlerde "Yönetim İstifa" tezahüratları yine yükseldi.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.