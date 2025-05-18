CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Pota derbisi Fenerbahçe'nin

Pota derbisi Fenerbahçe'nin

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde haftanın derbi mücadelesinde lider Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı farklı mğlup etti: 94-70. Normal sezonu lider bitirmeyi haftalar önce garantileyen sarı-lacivetliler, seyircisi önünde etkili başladığı maçın ilk çeyreğini 23-16 önde geçtiler. Farkı daha da arttıran Fenerbahçe soyunma odasına 53-32 galip girdi. ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Kanarya, 75-52 önde girdiği final periyodunda maçı da kazanmasını bildi. Öte yandan galibiyeti kutlayan sarı lacivertli tribünlerde "Yönetim İstifa" tezahüratları yine yükseldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Pota derbisi Fenerbahçe'nin
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde haftanın derbi mücadelesinde lider Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı farklı mğlup etti: 94-70. Normal sezonu lider bitirmeyi haftalar önce garantileyen sarı-lacivetliler, seyircisi önünde etkili başladığı maçın ilk çeyreğini 23-16 önde geçtiler. Farkı daha da arttıran Fenerbahçe soyunma odasına 53-32 galip girdi. ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Kanarya, 75-52 önde girdiği final periyodunda maçı da kazanmasını bildi. Öte yandan galibiyeti kutlayan sarı lacivertli tribünlerde "Yönetim İstifa" tezahüratları yine yükseldi.
Tek hedef şampiyonluk! İşte Buruk'un muhtemel 11'i
F.Bahçe'den 45 milyon Euro'luk plan!
DİĞER
İlhan Mansız Azerbaycanlı eşi ve oğlu İmre Leon ile görüntülendi!
Başkan Erdoğan yeni keşfin müjdesini verdi! Göktepe-3'te 75 milyar metreküplük doğalgaz! | Temelinde Berat Albayrak'ın imzası var
G.Saraylıları sevinçten çıldırtacak haber! Osimhen…
İşte Mourinho'nun İkas Eyüpspor maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şampiyon PSG galibiyetle tamamladı! Şampiyon PSG galibiyetle tamamladı! 23:58
Şampiyon PSG galibiyetle tamamladı! Şampiyon PSG galibiyetle tamamladı! 23:57
Beşiktaş'ta Simon Banza iddiası! Beşiktaş'ta Simon Banza iddiası! 23:30
Beşiktaş'ta Simon Banza iddiası! Beşiktaş'ta Simon Banza iddiası! 23:28
G.Saraylıları sevinçten çıldırtacak haber! Osimhen… G.Saraylıları sevinçten çıldırtacak haber! Osimhen… 23:11
G.Saray için flaş 5. yıldız iddiası G.Saray için flaş 5. yıldız iddiası 23:11
Daha Eski
F.Bahçe'den 45 milyon Euro'luk plan! F.Bahçe'den 45 milyon Euro'luk plan! 23:10
En-Nesyri'ye sürpriz talip! F.Bahçe'nin kararı... En-Nesyri'ye sürpriz talip! F.Bahçe'nin kararı... 23:10
G.Saray'ın yıldızına Ada kancası! G.Saray'ın yıldızına Ada kancası! 23:10
F.Bahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! F.Bahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! 23:10
G.Saray'dan dev transfer operasyonu! 3 imza birden G.Saray'dan dev transfer operasyonu! 3 imza birden 23:10
Parkedeki derbi F.Bahçe Beko'nun! Parkedeki derbi F.Bahçe Beko'nun! 23:10