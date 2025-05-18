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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Kostic belirsizliği!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Kostic belirsizliği!

Bu sezon yaptığı 7 asistle dikkat çeken Filip Kostic'in geleceği belirsizliğini koruyor. Son 5 haftanın ikisinde forma giyemeyen ve sadece bir kez 90 dakika sahada kalan tecrübeli sol kanat oyuncusu için henüz son karar verilmedi. Bonservisi Juventus'ta bulunan ve satın alma opsiyonu 6 milyon euro olan Sırp yıldız için karar lig bitiminde verilecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 06:51
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Kostic belirsizliği!

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Bu sezon yaptığı 7 asistle dikkat çeken Filip Kostic'in geleceği belirsizliğini koruyor. Son 5 haftanın ikisinde forma giyemeyen ve sadece bir kez 90 dakika sahada kalan tecrübeli sol kanat oyuncusu için henüz son karar verilmedi. Bonservisi Juventus'ta bulunan ve satın alma opsiyonu 6 milyon euro olan Sırp yıldız için karar lig bitiminde verilecek.
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