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Haberler Fenerbahçe Fred yolcu

Fred yolcu

Geldiği ilk sezonda tribünleri kendisine hayran bırakan Fred her geçen sezon gerilemeye başladı. Beşiktaş yenilgisi sonrasında kameralara yansıyan hareketleri ile tribünlerle iyice arası açılan Fred ile yol ayrımına gelindi. 32 yaşındaki oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak olan yönetim, orta alana daha güçlü bir isim alacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 06:51
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Fred yolcu
Geldiği ilk sezonda tribünleri kendisine hayran bırakan Fred her geçen sezon gerilemeye başladı. Beşiktaş yenilgisi sonrasında kameralara yansıyan hareketleri ile tribünlerle iyice arası açılan Fred ile yol ayrımına gelindi. 32 yaşındaki oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak olan yönetim, orta alana daha güçlü bir isim alacak.
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