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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den flaş transfer kararı!

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den flaş transfer kararı!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho döneminde fazla forma şansı bulamayan İrfan Can Kahveci, sezon sonunda Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Ocak ayında Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalayan yıldız oyuncunun, fazla süre alamamasından dolayı mutsuz olduğu ve menajerine talimat verdiği gelen haberler arasında. İrfan Can Kahveci'yi Fransız takımları yakından takip ediyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 06:51
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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den flaş transfer kararı!

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho döneminde fazla forma şansı bulamayan İrfan Can Kahveci, sezon sonunda Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Takvim'in haberine göre Ocak ayında Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalayan yıldız oyuncunun, fazla süre alamamasından dolayı mutsuz olduğu ve menajerine talimat verdiği gelen haberler arasında. İrfan Can Kahveci'yi Fransız takımları yakından takip ediyor.
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