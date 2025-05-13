TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe o isimle yollarını ayırıyor! Kulüp bulması halinde...
Fenerbahçe'nin başka takımlarda kiralık olarak forma giyen futbolcularının akıbeti belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak o isimlerden biriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 06:51 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 09:17
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KULÜP BUL OMAR
Fenerbahçe, Belçika ekibi Beerschot'ta kiralık olarak forma giyen Omar Fayed'i yeni sezonda da takımda düşünmüyor.
Sarı-lacivertli idareciler, oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve "Kulüp bulun" talimatını verdi.
Omar'ın kulüp bulması halinde bonservisinde kolaylık sağlanacak.
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