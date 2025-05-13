CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Başarısızlığın bedeli olur

Başarısızlığın bedeli olur

F.Bahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, “Futbolda başarısızlık olduğu zaman bunun bir bedeli mutlaka oluyor. Bilinen nedenlerden dolayı başarı gelmedi” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Başarısızlığın bedeli olur

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, futboldaki yaşanan durumla alakalı açıklamalar yaptı. Akın, şunları söyledi: "Futbolda başarısızlık olduğu zaman bunun bir bedeli mutlaka oluyor. Ama şu unutulmamalıdır ki Fenerbahçe futbol dışındaki bütün branşlarda şampiyonluğa oynuyor. Dünyada böyle bir kulüp yok, her branşta şampiyonluğa oynayan. Bunlar için çok ciddi masraflar yapılıyor. Bütçemizin ciddi bir kısmı amatör sporlara gidiyor ama bu Fenerbahçe'de olmazsa olmaz. Biz bunların hepsini yönetmeye çalışıyoruz ve onların hepsinde çok başarılı Fenerbahçe. Futbolda aynı başarı maalesef bilinen nedenlerden dolayı gelmedi. Şimdilik bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Kongre ve kongre üyeleri bunu uygun görmezse yapacak bir şeyimiz yok. Seçim zamanı gelince Ali Başkan aday olacak mı, olmayacak mı, sürdürecek mi, sürdürmeyecek mi, hep birlikte göreceğiz. Biz yönetim kuruluyuz, verilen görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz."

65 BIN KIŞIYE ÇIKARACAĞIZ

Stadyum projesi ile ilgili konuşan sarı-lacivertli idareci, "Stadımızı büyütme projemiz var. 65 bin kişiye çıkartmaya çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kolay bir iş değil ama zoru başarmak için çalışıyoruz. Fenerbahçe kendi söküğünü kendisi diken bir pozisyondadır" dedi.

F.Bahçe'den En-Nesyri kararı! Takas ile...
G.Saray'a Osimhen müjdesi! Anlaşma sağlandı
DİĞER
İtalyanlar, Edin Dzeko’yu istiyor! Yıldız golcünün transfer kararı şaşırttı…
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Kardeşliğimize saplanan kanlı hançer sökülüp atılacaktır"
F.Bahçe'den Fred'e onay! Yerine gelecek isim...
G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transfer düellosu başlıyor! F.Bahçe ve G.Saray... Transfer düellosu başlıyor! F.Bahçe ve G.Saray... 00:51
Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı! Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı! 00:51
G.Saray'da Tchatchoua gelişmesi! G.Saray'da Tchatchoua gelişmesi! 00:51
G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak G.Saray'dan şok transfer kararı! Teklif yapılmayacak 00:51
Cardoso attı Kayserispor kazandı! Cardoso attı Kayserispor kazandı! 00:51
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 00:51
Daha Eski
Fırtına'ya Uğurcan şoku! G.Saray maçında... Fırtına'ya Uğurcan şoku! G.Saray maçında... 00:51
F.Bahçe'ye scout transferi! F.Bahçe'ye scout transferi! 00:51
Trabzonspor-G.Saray finalinin VAR'ı belli oldu! Trabzonspor-G.Saray finalinin VAR'ı belli oldu! 00:51
Ancelotti’den Arda Güler’e özel açıklama! Ancelotti’den Arda Güler’e özel açıklama! 00:51
G.Saray'a De Bruyne'den kötü haber! G.Saray'a De Bruyne'den kötü haber! 00:51
Avrupa devleri Demir Ege'nin peşinde! Avrupa devleri Demir Ege'nin peşinde! 00:51