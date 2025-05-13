Başarısızlığın bedeli olur

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, futboldaki yaşanan durumla alakalı açıklamalar yaptı. Akın, şunları söyledi: "Futbolda başarısızlık olduğu zaman bunun bir bedeli mutlaka oluyor. Ama şu unutulmamalıdır ki Fenerbahçe futbol dışındaki bütün branşlarda şampiyonluğa oynuyor. Dünyada böyle bir kulüp yok, her branşta şampiyonluğa oynayan. Bunlar için çok ciddi masraflar yapılıyor. Bütçemizin ciddi bir kısmı amatör sporlara gidiyor ama bu Fenerbahçe'de olmazsa olmaz. Biz bunların hepsini yönetmeye çalışıyoruz ve onların hepsinde çok başarılı Fenerbahçe. Futbolda aynı başarı maalesef bilinen nedenlerden dolayı gelmedi. Şimdilik bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Kongre ve kongre üyeleri bunu uygun görmezse yapacak bir şeyimiz yok. Seçim zamanı gelince Ali Başkan aday olacak mı, olmayacak mı, sürdürecek mi, sürdürmeyecek mi, hep birlikte göreceğiz. Biz yönetim kuruluyuz, verilen görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz."

65 BIN KIŞIYE ÇIKARACAĞIZ

Stadyum projesi ile ilgili konuşan sarı-lacivertli idareci, "Stadımızı büyütme projemiz var. 65 bin kişiye çıkartmaya çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kolay bir iş değil ama zoru başarmak için çalışıyoruz. Fenerbahçe kendi söküğünü kendisi diken bir pozisyondadır" dedi.