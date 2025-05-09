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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho Fenerbahçe'den ayrılırsa iki yıldız yolcu!

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho Fenerbahçe'den ayrılırsa iki yıldız yolcu!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'den dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Kanarya'da son olarak takımdaki iki yıldızın geleceğinin Jose Mourinho'ya bağlı olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 09:32
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TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho Fenerbahçe'den ayrılırsa iki yıldız yolcu!

F.Bahçe'de kazan kaynıyor, belirsizlikler devam ediyor. Muhalefet imza toplarken, Başkan Ali Koç, seçime gitmeyeceğini açıkladı.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho Fenerbahçe'den ayrılırsa iki yıldız yolcu!

Bu sezon alınan sonuçlar da ortada, taraftar ve camia teknik direktör Jose Mourinho'dan memnun değil. Başkan Ali Koç, istikrardan yana olduğunu belirterek, Portekizli ile devam etmek istediğini söyledi.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho Fenerbahçe'den ayrılırsa iki yıldız yolcu!

Ancak Jose'nin kaderi son 4 haftadaki sonuçlara bağlı. Mourinho'nun aldırdığı bazı oyuncuların kaderi de Portekizli teknik adamın kalıp kalmamasına bağlı...

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho Fenerbahçe'den ayrılırsa iki yıldız yolcu!

Bunların başında ise; Diego Carlos ile Youssef En-Nesyri geliyor. Jose'yle sezon sonunda yollar ayrılırsa; devre arasında 12 milyon euroya alınan Carlos, satılacak.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho Fenerbahçe'den ayrılırsa iki yıldız yolcu!

Aynı durum Nesyri için de geçerli. Jose Mourinho giderse; Faslı yıldızın da bileti kesilecek ve istenilen rakam geldiği an gönderilecek.

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