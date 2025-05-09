TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho Fenerbahçe'den ayrılırsa iki yıldız yolcu!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'den dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Kanarya'da son olarak takımdaki iki yıldızın geleceğinin Jose Mourinho'ya bağlı olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
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Bunların başında ise; Diego Carlos ile Youssef En-Nesyri geliyor. Jose'yle sezon sonunda yollar ayrılırsa; devre arasında 12 milyon euroya alınan Carlos, satılacak.
Aynı durum Nesyri için de geçerli. Jose Mourinho giderse; Faslı yıldızın da bileti kesilecek ve istenilen rakam geldiği an gönderilecek.
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