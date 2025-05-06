Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Mourinho'nun yerine iki aday
Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceğiyle ilgili kulislerde hareketlilik yaşanıyor. Başkan Ali Koç, Portekizli teknik adamla yola devam edeceklerini açıklamış olsa da, sarı-lacivertli yönetim içinde farklı görüşlerin ortaya çıktığı öne sürülüyor. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
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Sabah'ta yer alan habere göre, Mourinho'nun sezon sonunda takımdan ayrılması durumunda Fenerbahçe'nin iki alternatif ismi gündemine aldığı belirtiliyor.
Bu isimlerden biri yabancı, diğeri ise yerli bir teknik adam.
Yabancı adayın A Milli Takım'ı çalıştıran Vincenzo Montella olduğu belirtildi.
Yerli seçenek olarak da Beşiktaş'ın eski hocası Sergen Yalçın'ın isminin konuşulduğu ifade edildi.
Öte yandan, Suudi Arabistan'dan teklifler aldığı konuşulan Jose Mourinho'nun kendi isteğiyle takımdan ayrılması durumunda Fenerbahçe'den herhangi bir tazminat talep etmeyeceği öğrenildi.
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