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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Mourinho'nun yerine iki aday

Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Mourinho'nun yerine iki aday

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceğiyle ilgili kulislerde hareketlilik yaşanıyor. Başkan Ali Koç, Portekizli teknik adamla yola devam edeceklerini açıklamış olsa da, sarı-lacivertli yönetim içinde farklı görüşlerin ortaya çıktığı öne sürülüyor. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 10:35
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Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Mourinho'nun yerine iki aday

Süper Lig'de sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Fenerbahçe'de, Mourinho'ya yönelik eleştiriler giderek artıyor.

Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Mourinho'nun yerine iki aday

Hem derbilerdeki başarısızlık hem de Avrupa'da Rangers karşısında yaşanan elenme sonrası taraftarlar, Mourinho'ya olan inançlarını büyük ölçüde kaybetmiş durumda.

Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Mourinho'nun yerine iki aday

Tribünlerde hem yönetime hem de teknik heyete yönelik istifa çağrıları yükselirken yönetim içinde de Portekizli teknik adama desteğin azaldığı iddia ediliyor.

Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Mourinho'nun yerine iki aday

Sabah'ta yer alan habere göre, Mourinho'nun sezon sonunda takımdan ayrılması durumunda Fenerbahçe'nin iki alternatif ismi gündemine aldığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Mourinho'nun yerine iki aday

Bu isimlerden biri yabancı, diğeri ise yerli bir teknik adam.

Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Mourinho'nun yerine iki aday

Yabancı adayın A Milli Takım'ı çalıştıran Vincenzo Montella olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Mourinho'nun yerine iki aday

Yerli seçenek olarak da Beşiktaş'ın eski hocası Sergen Yalçın'ın isminin konuşulduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Mourinho'nun yerine iki aday

Öte yandan, Suudi Arabistan'dan teklifler aldığı konuşulan Jose Mourinho'nun kendi isteğiyle takımdan ayrılması durumunda Fenerbahçe'den herhangi bir tazminat talep etmeyeceği öğrenildi.

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