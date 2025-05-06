Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Mourinho'nun yerine iki aday

Hem derbilerdeki başarısızlık hem de Avrupa'da Rangers karşısında yaşanan elenme sonrası taraftarlar, Mourinho'ya olan inançlarını büyük ölçüde kaybetmiş durumda.

Tribünlerde hem yönetime hem de teknik heyete yönelik istifa çağrıları yükselirken yönetim içinde de Portekizli teknik adama desteğin azaldığı iddia ediliyor.