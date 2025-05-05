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Haberler Fenerbahçe Kaybetmeyi hak etmedik

Kaybetmeyi hak etmedik

Mourinho, “Sahaya baktığınızda sadece bir takım maçı kazanmak istedi” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 06:50
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Kaybetmeyi hak etmedik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "İyi bireysel performanslara sahip değildik. Kolektif olarak iyi değildik. Sahaya baktığınızda sadece bir takım maçı kazanmak istedi, bir takım şanslar yarattı. Kaybetmeyi hiç hak etmedik. Beşiktaş'ı tebrik ederim. Çok organize şekilde savunma yaptılar. Galatasaray maçındaki aynı strateji ile oynayacaklarını düşünüyorduk ve bununla iyi baş ettiğimizi düşünüyorum. Hakem, VAR kararları, verilen penaltı, bize verilmeyen penaltı... Konuşmaktan yoruldum artık. Benim bir gücüm yok hiçbir şey değişmiyor" dedi.

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