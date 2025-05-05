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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho’ya Suudi Arabistan’dan çılgın teklif! İşte teklif edilen dev maaş

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho’ya Suudi Arabistan’dan çılgın teklif! İşte teklif edilen dev maaş

Son dakika Fenerbahçe haberi | Beşiktaş'a 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alan Fenerbahçe'de, Jose Mourinho'nun geleceği belirsizleşmişken Portekizli teknik adama büyük bir teklif geldiği iddia edildi. İşte Mourinho'ya teklif edilen dev maaş… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 10:15
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FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho’ya Suudi Arabistan’dan çılgın teklif! İşte teklif edilen dev maaş

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'a mağlup olan ve lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını yitirerek önümüzdeki sezon için yeni bir yön belirlemeye başladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho’ya Suudi Arabistan’dan çılgın teklif! İşte teklif edilen dev maaş

Teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği, özellikle bu derbinin ardından tartışma konusu haline gelirken Portekizli hocaya yönelik cazip bir teklif ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho’ya Suudi Arabistan’dan çılgın teklif! İşte teklif edilen dev maaş

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz hafta Yüksek Divan Kurulu toplantısında "istikrar" vurgusu yaparak Mourinho ile devam etmeyi düşündüklerini açıklamış olsa da, Portekizli teknik adama gelen transfer teklifleri durmak bilmiyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho’ya Suudi Arabistan’dan çılgın teklif! İşte teklif edilen dev maaş

Sabah gazetesinin haberine göre, Mourinho'ya en son Suudi Arabistan'dan dev bir teklif geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho’ya Suudi Arabistan’dan çılgın teklif! İşte teklif edilen dev maaş

Al Ettifaq Kulübü, deneyimli teknik direktörü kadrosuna katmak için 2 yıl boyunca toplamda 50 milyon Euro'luk bir maaş önerdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho’ya Suudi Arabistan’dan çılgın teklif! İşte teklif edilen dev maaş

Eğer Mourinho bu teklifi kabul ederse Fenerbahçe, Portekizli teknik adamın kulüpteki sözleşmesinden dolayı karşılaşabileceği tazminat yükünden kurtulmuş olacak.

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