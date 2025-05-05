FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho’ya Suudi Arabistan’dan çılgın teklif! İşte teklif edilen dev maaş
Son dakika Fenerbahçe haberi | Beşiktaş'a 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alan Fenerbahçe'de, Jose Mourinho'nun geleceği belirsizleşmişken Portekizli teknik adama büyük bir teklif geldiği iddia edildi. İşte Mourinho'ya teklif edilen dev maaş… (FB spor haberleri)
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Sabah gazetesinin haberine göre, Mourinho'ya en son Suudi Arabistan'dan dev bir teklif geldi.
Al Ettifaq Kulübü, deneyimli teknik direktörü kadrosuna katmak için 2 yıl boyunca toplamda 50 milyon Euro'luk bir maaş önerdi.
Eğer Mourinho bu teklifi kabul ederse Fenerbahçe, Portekizli teknik adamın kulüpteki sözleşmesinden dolayı karşılaşabileceği tazminat yükünden kurtulmuş olacak.
Zira Mourinho'nun sarı-lacivertli kulüple Haziran 2026'ya kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.
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