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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Mourinho açıklaması! O iddiaları yalanladı

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Mourinho açıklaması! O iddiaları yalanladı

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sarı-lacivertli ekibin Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun takımdaki geleceğine dair sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 00:20
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Mourinho açıklaması! O iddiaları yalanladı

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir açıklama yaptı.

Ilıcalı, son dönemde teknik direktör konusuyla ilgili çıkan haberleri yalanladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Son birkaç gündür, Futbol Takımımız odağında, alternatif teknik direktör isimleri üzerinden suni bir gündem yaratılmaya çalışılmaktadır. Son dönemde şahsımla ilgili gündeme getirilmeye çalışılan gerçek dışı pek çok iddia ve söylemler gibi teknik direktör gündeminin de gerçeklerle ilgisi yoktur. Gerçek dışı bu iddiaların hiçbirine itibar edilmemesini rica ederim."

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