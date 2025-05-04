TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçelilere Milan Skriniar müjdesi!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya son olarak devre arasında kadrosuna kiralık olarak kattığı Milan Skriniar için kolları sıvadı. Sarı-lacivertli taraftarları transferde sevindiren haber ise yurt dışından geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 16:40 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 17:22
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aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın İngiliz basınından derlediği habere göre Skriniar'ı kadrosuna tutmak için çabalayan Fenerbahçe ile PSG arasında görüşmeler başladı.
Milan Skriniar bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maçta forma giydi.
Slovak oyuncu bu maçlarda 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.
1.88 boyundaki savunma oyuncusu kariyerinde 10 kez kupa kaldırma sevinci yaşadı.
30 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 15 milyon euro.
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