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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçelilere Milan Skriniar müjdesi!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçelilere Milan Skriniar müjdesi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya son olarak devre arasında kadrosuna kiralık olarak kattığı Milan Skriniar için kolları sıvadı. Sarı-lacivertli taraftarları transferde sevindiren haber ise yurt dışından geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 16:40 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 17:22
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçelilere Milan Skriniar'dan müjdeli haber!

Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Milan Skriniar, sergilediği performansla ön plana çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçelilere Milan Skriniar'dan müjdeli haber!

Tecrübeli defans oyuncusunun sarı-lacivertlilerde kalıp kalmayacağı ise merak ediliyordu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçelilere Milan Skriniar'dan müjdeli haber!

Son olarak bu konuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçelilere Milan Skriniar'dan müjdeli haber!

aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın İngiliz basınından derlediği habere göre Skriniar'ı kadrosuna tutmak için çabalayan Fenerbahçe ile PSG arasında görüşmeler başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçelilere Milan Skriniar'dan müjdeli haber!

Milan Skriniar bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçelilere Milan Skriniar'dan müjdeli haber!

Slovak oyuncu bu maçlarda 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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