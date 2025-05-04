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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Osayi-Samuel belirsizliği! Premier Lig'den cazip teklif

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Osayi-Samuel belirsizliği! Premier Lig'den cazip teklif

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Bright Osayi-Samuel'in durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncuyla yapılan görüşmelerde henüz anlaşma sağlayamazken Premier Lig temsilcisi Crystal Palace'ın devreye girdiği belirtildi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 09:47
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Osayi-Samuel belirsizliği! Premier Lig'den cazip teklif

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Bright Osayi-Samuel'in geleceği belirsizliğini koruyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Osayi-Samuel belirsizliği! Premier Lig'den cazip teklif

Sarı-lacivertliler, Nijeryalı sağ bekle kontrat yenilemek için uzun süredir temaslarını sürdürse de henüz anlaşma sağlanamadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Osayi-Samuel belirsizliği! Premier Lig'den cazip teklif

Nijerya basınında yer alan habere göre ise Premier Lig ekibi Crystal Palace, Osayi-Samuel'i kadrosuna katmaya oldukça yakın.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Osayi-Samuel belirsizliği! Premier Lig'den cazip teklif

Haberde, Londra temsilcisinin 27 yaşındaki oyuncuya Fenerbahçe'de kazandığının yüzde 50 fazlasını önerdiği ve 4 yıllık bir sözleşme teklif ettiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Osayi-Samuel belirsizliği! Premier Lig'den cazip teklif

Teknik direktör Oliver Glasner'in, Osayi-Samuel'i İngiltere'ye dönmeye ikna etmek için bizzat devrede olduğu vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Osayi-Samuel belirsizliği! Premier Lig'den cazip teklif

Crystal Palace cephesinin bu transferin olumlu sonuçlanacağına inancı tam.

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