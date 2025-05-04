TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Osayi-Samuel belirsizliği! Premier Lig'den cazip teklif

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Bright Osayi-Samuel'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Sarı-lacivertliler, Nijeryalı sağ bekle kontrat yenilemek için uzun süredir temaslarını sürdürse de henüz anlaşma sağlanamadı.