TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Osayi-Samuel belirsizliği! Premier Lig'den cazip teklif
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Bright Osayi-Samuel'in durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncuyla yapılan görüşmelerde henüz anlaşma sağlayamazken Premier Lig temsilcisi Crystal Palace'ın devreye girdiği belirtildi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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Haberde, Londra temsilcisinin 27 yaşındaki oyuncuya Fenerbahçe'de kazandığının yüzde 50 fazlasını önerdiği ve 4 yıllık bir sözleşme teklif ettiği belirtildi.
Teknik direktör Oliver Glasner'in, Osayi-Samuel'i İngiltere'ye dönmeye ikna etmek için bizzat devrede olduğu vurgulandı.
Crystal Palace cephesinin bu transferin olumlu sonuçlanacağına inancı tam.
Fenerbahçe, Osayi-Samuel'i 2020-21 sezonunun devre arasında İngiliz ekibi QPR'dan sadece 508 bin Euro'ya transfer etmişti.
Bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan deneyimli oyuncu, 2 asistlik katkı verdi.
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