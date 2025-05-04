CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Samandıra'da Fenerbahçe taraftarlarından "Ali Koç istifa" tezahüratları!

Samandıra'da Fenerbahçe taraftarlarından "Ali Koç istifa" tezahüratları!

Trendyol Süper Ligin 34. haftasında Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldığı bu mağlubiyet sonrası birçok taraftar soluğu Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde aldı. Gece saatlerinde tesislerin önünde toplanan taraftar, "Ali Koç istifa!" sloganları atarak tepkilerini ortaya koydu. Protesto sırasında zaman zaman tansiyon yükselirken, çevik kuvvet ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 00:52
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samandıra'da Fenerbahçe taraftarlarından "Ali Koç istifa" tezahüratları!

Taraftarlar, sezon boyunca yapılan transferler, teknik direktör tercihleri ve genel yönetim politikaları nedeniyle yönetime sert eleştiriler yöneltti. "Aziz Yıldırım", "Ne oldu başkan ne oldu sözlerin!" gibi tezahüratlar eşliğinde yönetimi istifaya davet eden grup, bir süre daha tesis önünde bekleyişini sürdürdü.

Olayların büyümemesi için çevrede yoğun güvenlik önlemleri alan emniyet güçleri, herhangi bir taşkınlık yaşanmaması adına taraftarlarla diyalog kurmaya çalıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde grup, olaysız şekilde dağıldı.

Beşiktaş'tan gündem olacak paylaşım: Adaya veda eden isim...
Mourinho geleceği hakkında konuştu!
DİĞER
Filistin'de yaşanan zulüm tiyatroda! "Haksızlığa karşı susuyorsan dilsiz şeytan oluyorsun"
Evlat katili Selçuk Tengioğlu Özgür Özel'e tokat atmadan önce ne yaptı? Detaylar ilk kez ortaya çıktı: X-Ray'den geçmemiş, otel-Beyoğlu rotası...
Solskjaer: Bu Beşiktaş'ın değeridir
Mourinho'dan hakem ve VAR tepkisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bologna, Juventus ile yenişemedi! Bologna, Juventus ile yenişemedi! 00:38
Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yönetim istifa sesleri! Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yönetim istifa sesleri! 00:13
Chamberlain: F.Bahçe'ye karşı alınan galibiyetler Chamberlain: F.Bahçe'ye karşı alınan galibiyetler 23:03
G.Saray'dan Icardi açıklaması! G.Saray'dan Icardi açıklaması! 22:42
Mourinho geleceği hakkında konuştu! Mourinho geleceği hakkında konuştu! 22:22
Mert Günok: Hedefimiz Avrupa Ligi Mert Günok: Hedefimiz Avrupa Ligi 22:04
Daha Eski
Beşiktaş'tan gündem olacak paylaşım: Adaya veda eden isim... Beşiktaş'tan gündem olacak paylaşım: Adaya veda eden isim... 22:04
Fred: Gerçek yüzümüzü göstermemiz gerekiyor! Fred: Gerçek yüzümüzü göstermemiz gerekiyor! 21:52
Solskjaer: Bu Beşiktaş'ın değeridir Solskjaer: Bu Beşiktaş'ın değeridir 21:46
Solskjaer Beşiktaş tarihine geçti! İşte o istatistik Solskjaer Beşiktaş tarihine geçti! İşte o istatistik 21:43
Icardi'den derbi sonrası flaş paylaşım! Icardi'den derbi sonrası flaş paylaşım! 21:42
İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları 21:40