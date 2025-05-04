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Haberler Fenerbahçe Kadıköy'de dev düello! İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri

Kadıköy'de dev düello! İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 34. haftası derbiye sahne olacak. Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler sahasında hata yapmayarak şampiyonluk iddiasını sürdürmek isterken siyah beyazlılar ise Kadıköy'den galibiyetle dönerek Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer kritik karşılaşma öncesi 11'lerini belirlediler. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri... (FB BJK SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 06:50
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Kadıköy'de dev düello! İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Kadıköy'de dev düello! İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri

Bu sezon hiç derbi galibiyeti alamayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı mağlup ederek taraftarını sevindirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 75 puanla 2. sırada giriyor.

Kadıköy'de dev düello! İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri

Beşiktaş'ın ev sahipliğinde iki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan derbiyi siyah-beyazlılar, 1-0 kazandı.

Kadıköy'de dev düello! İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri

361. RANDEVU

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın yapacakları maçla 361. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak derbide kozlarını paylaşacak sarı-lacivertli takım ile siyah-beyazlı ekip, Türk futbol tarihinde bugüne dek 360 kez karşılaştı.

Kadıköy'de dev düello! İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 135, Beşiktaş 128 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ezeli rekabette Fenerbahçe 499 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 458 gol kaydetti.

Kadıköy'de dev düello! İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri

LİG MAÇLARINDA FENERBAHÇE ÜSTÜN

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'de 138. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 137 müsabakada sarı-lacivertliler 49, siyah-beyazlılar 43 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda taraflar 158'er kez ağları sarstı.

Kadıköy'de dev düello! İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri

SON 13 DERBİNİN 6'SINDA KAZANAN ÇIKMADI

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 13 maçın 6'sı beraberlikle sonuçlandı. 2018-2019 sezonundan bu yana yapılan 13 derbinin 4'ünü siyah-beyazlı takım, 3'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

Kadıköy'de dev düello! İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri

Dev derbi öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri...

Kadıköy'de dev düello! İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Yusuf, Osayi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Talisca, Dzeko

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