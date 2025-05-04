Josef de Souza'dan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için çarpıcı yorum! Skor tahmini yaptı

Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi, her iki takımda da forma giymiş olan Josef de Souza'dan dikkat çekici açıklamalar geldi.

"BEŞİKTAŞ'A KARŞI OYNAMAK DAHA ZORDU" Sabah'a konuşan deneyimli orta saha oyuncusu, iki takımı da yakından tanıyan biri olarak "Derbiyi hangi tarafta oynamak daha zor?" sorusuna, "Türkiye'nin iki büyük takımının formasını giydiğim için gururluyum ama Beşiktaş'a karşı, özellikle onların evinde oynamak bana daha zor geliyordu" yanıtını verdi.