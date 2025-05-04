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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Josef de Souza'dan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için çarpıcı yorum! Skor tahmini yaptı

Josef de Souza'dan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için çarpıcı yorum! Skor tahmini yaptı

Son dakika Fenerbahçe, Beşiktaş haberi | Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam Kadıköy'de sahne alacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi, her iki takımda da forma giymiş olan Josef de Souza'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Brezilyalı orta saha oyuncusu, dev mücadeleye ilişkin hem analizlerde bulundu hem de dikkat çeken bir skor tahmini yaptı. İşte detaylar... (FB-BJK spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 13:07
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Josef de Souza'dan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için çarpıcı yorum! Skor tahmini yaptı

Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi, her iki takımda da forma giymiş olan Josef de Souza'dan dikkat çekici açıklamalar geldi.

Josef de Souza'dan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için çarpıcı yorum! Skor tahmini yaptı

Brezilyalı futbolcu, derbiye dair hem değerlendirmelerde bulundu hem de skor tahmininde bulundu.

Josef de Souza'dan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için çarpıcı yorum! Skor tahmini yaptı

"BEŞİKTAŞ'A KARŞI OYNAMAK DAHA ZORDU"

Sabah'a konuşan deneyimli orta saha oyuncusu, iki takımı da yakından tanıyan biri olarak "Derbiyi hangi tarafta oynamak daha zor?" sorusuna, "Türkiye'nin iki büyük takımının formasını giydiğim için gururluyum ama Beşiktaş'a karşı, özellikle onların evinde oynamak bana daha zor geliyordu" yanıtını verdi.

Josef de Souza'dan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için çarpıcı yorum! Skor tahmini yaptı

"FENERBAHÇE'YE SAYGIM SONSUZ AMA KALBİM BEŞİKTAŞ'TA"

Kariyerinde en çok hangi takımda oynamak istediği sorusuna ise Josef, "Fenerbahçe bana Türkiye kapısını açtı, büyük bir kulüp ve onlara saygım sonsuz. Ancak Beşiktaş taraftarının bana gösterdiği sevgi çok özel. Hayatımın sonuna kadar Beşiktaş forması giymek isterdim. Onlarla unutulmaz anılarım var" ifadelerini kullandı.

Josef de Souza'dan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için çarpıcı yorum! Skor tahmini yaptı

MOURINHO YORUMU: "FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPAMAZ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında da görüşlerini paylaşan Josef de Souza, "Mourinho'nun Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağına inanmıyorum. Bence takımın, Türkiye ligini ve oyuncularını yakından tanıyan bir teknik direktöre ihtiyacı var" dedi.

Josef de Souza'dan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için çarpıcı yorum! Skor tahmini yaptı

DERBİNİN YILDIZLARI VE SKOR TAHMİNİ

Sahada kimlerin öne çıkabileceğine dair de yorum yapan Josef, Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Rafa Silva'nın, Fenerbahçe'de ise Anderson Talisca'nın kilit rol oynayacağını söyledi.

Josef de Souza'dan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için çarpıcı yorum! Skor tahmini yaptı

Talisca'nın son dönemde formda olduğunu vurgulayan Josef, "Bu derbide de gol bulabilir" dedi.

Josef de Souza'dan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için çarpıcı yorum! Skor tahmini yaptı

Son olarak derbinin skoruna ilişkin tahminini paylaşan Josef de Souza, "Çok zorlu bir maç olacak. Her iki takım da zaman zaman baskı altında kalacak. Ben bu karşılaşmanın 2-2 sona ereceğini düşünüyorum. Beşiktaş böyle büyük maçlarda reaksiyon göstermeyi seviyor" diyerek sözlerini tamamladı.

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