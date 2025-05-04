Josef de Souza'dan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için çarpıcı yorum! Skor tahmini yaptı
Son dakika Fenerbahçe, Beşiktaş haberi | Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam Kadıköy'de sahne alacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi, her iki takımda da forma giymiş olan Josef de Souza'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Brezilyalı orta saha oyuncusu, dev mücadeleye ilişkin hem analizlerde bulundu hem de dikkat çeken bir skor tahmini yaptı. İşte detaylar... (FB-BJK spor haberleri)
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"FENERBAHÇE'YE SAYGIM SONSUZ AMA KALBİM BEŞİKTAŞ'TA"
Kariyerinde en çok hangi takımda oynamak istediği sorusuna ise Josef, "Fenerbahçe bana Türkiye kapısını açtı, büyük bir kulüp ve onlara saygım sonsuz. Ancak Beşiktaş taraftarının bana gösterdiği sevgi çok özel. Hayatımın sonuna kadar Beşiktaş forması giymek isterdim. Onlarla unutulmaz anılarım var" ifadelerini kullandı.
MOURINHO YORUMU: "FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPAMAZ"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında da görüşlerini paylaşan Josef de Souza, "Mourinho'nun Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağına inanmıyorum. Bence takımın, Türkiye ligini ve oyuncularını yakından tanıyan bir teknik direktöre ihtiyacı var" dedi.
DERBİNİN YILDIZLARI VE SKOR TAHMİNİ
Sahada kimlerin öne çıkabileceğine dair de yorum yapan Josef, Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Rafa Silva'nın, Fenerbahçe'de ise Anderson Talisca'nın kilit rol oynayacağını söyledi.
Talisca'nın son dönemde formda olduğunu vurgulayan Josef, "Bu derbide de gol bulabilir" dedi.
Son olarak derbinin skoruna ilişkin tahminini paylaşan Josef de Souza, "Çok zorlu bir maç olacak. Her iki takım da zaman zaman baskı altında kalacak. Ben bu karşılaşmanın 2-2 sona ereceğini düşünüyorum. Beşiktaş böyle büyük maçlarda reaksiyon göstermeyi seviyor" diyerek sözlerini tamamladı.
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