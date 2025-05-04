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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde gözler 10'larda olacak! İşte o istatistikler

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde gözler 10'larda olacak! İşte o istatistikler

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş dev derbide kozlarını paylaşacak. Kadıköy'deki ezeli rekabette gözler Anderson Talisca ve Rafa Silva'da olacak. Kartal'da ligde 10 gol-5 asistle oynayan Rafa öne çıkarken Kanarya'da ise 9 gol kaydeden Talisca'nın kilidi açması bekleniyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 06:50
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde gözler 10'larda olacak! İşte o istatistikler

Kadıköy'de büyük heyecan yaşanacak... Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı derbide gözler 10'lara çevrildi. Her iki takımın da kozu "Portekizce" konuşan yıldızlar olacak.

Siyah-Beyazlılar adına sezonun en başarılı transferi olarak görülen Rafa Silva istatistikleri ile Kartal'ı sırtında taşıyor. Silva, tüm kulvarda 16 gol-12 asist yapma başarısı gösterdi.

HER TAKIMA RAFA GEREK

Rafa Silva, ikili mücadele; pas, dribling, pas arası, defansif katkı gibi istatistiklerde Siyah-Beyazlı takıma çok önemli katkılar sağlamayı başarmış durumda.

Devre arasında Al-Nassr'dan Sarı-Lacivertliler'e katılan Anderson Talisca ise lig ve kupada çıktığı 14 maçta 12 gol atıp 1 asist yaptı. Trabzonspor derbisine hat-trick ile damga vuran Brezilyalı, ilk kez eski takımı Beşiktaş'a karşı sınav verecek. Ligde 10 gol-5 asistle oynayan Rafa; her iki maçta bir skor katkısı sunarken 11 lig maçında 9 golle oynayan ve asist üretemeyen Talisca ise 70 dakikada bir gol attı... İkili mücadele; pas, dribling, pas arası, defansif katkı gibi istatistiklerde Rafa, Talisca'nın önünde yer alıyor.

Kadıköy'de dev düello!
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