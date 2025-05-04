ABB Fomget'ten Fenerbahçe'ye gönderme!

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden ABB Fomget, Fenerbahçe'ye göndermeli paylaşımı ile gündem oldu.
Sarı lacivertliler, ABB Fomget'in maçlarının incelenmesi üzerine ligin bitimine 1 maç kalan TFF'ye başvuruda bulunmuştu.
ABB Fomget, sezonun son maçında Galatasaray'ı 4-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Fenerbahçe Petrol Ofisi ise deplasmanda ALG Spor ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçların ardından Ankara ekibi, Fenerbahçe'ye "averaj" göndermesinde bulunduğu bir paylaşım yaptı.
İŞTE O PAYLAŞIM
Abaküs hesabını bırakamayanlara iyi bir haberimiz var. 👇 ▪️Averaja gerek duymadık. 😉 pic.twitter.com/YcI9nJAvV5— ABB Fomget (@abbfomget) May 4, 2025