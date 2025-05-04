ABB Fomget'ten Fenerbahçe'ye gönderme!

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden ABB Fomget, Fenerbahçe'ye göndermeli paylaşımı ile gündem oldu.

Sarı lacivertliler, ABB Fomget'in maçlarının incelenmesi üzerine ligin bitimine 1 maç kalan TFF'ye başvuruda bulunmuştu.

ABB Fomget, sezonun son maçında Galatasaray'ı 4-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Fenerbahçe Petrol Ofisi ise deplasmanda ALG Spor ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından Ankara ekibi, Fenerbahçe'ye "averaj" göndermesinde bulunduğu bir paylaşım yaptı.

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