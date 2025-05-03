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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Juventus'tan Fenerbahçe'ye çifte transfer! Yer yerinden oynayacak

Juventus'tan Fenerbahçe'ye çifte transfer! Yer yerinden oynayacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için gaza basan Fenerbahçe, ses getirecek bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda Juventus'tan iki yıldızı renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 06:50
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Juventus'tan Fenerbahçe'ye çifte transfer! Yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic'in bonservisini almak için Juventus'la resmi görüşmelere başladı.

Juventus'tan Fenerbahçe'ye çifte transfer! Yer yerinden oynayacak

Sarı-lacivertliler, 4 milyon euro isteyen İtalyan ekibine 3 milyon euro önerdi, gelen bilgilere göre taraflar büyük oranda anlaştı.

Juventus'tan Fenerbahçe'ye çifte transfer! Yer yerinden oynayacak

Ancak asıl bomba, bu transfer görüşmesinin ardından yaşandı.

Juventus'tan Fenerbahçe'ye çifte transfer! Yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe sportif direktörü Mario Branco, Juventuslu yetkililere Dusan Vlahovic'in durumunu da sordu. Çizme ekibinin yanıtı; "Satış listemizde" oldu.

Juventus'tan Fenerbahçe'ye çifte transfer! Yer yerinden oynayacak

Branco, Başkan Ali Koç'la bir görüşme yaptıktan sonra; Vlahovic için resmen girişimlere başladı.

Juventus'tan Fenerbahçe'ye çifte transfer! Yer yerinden oynayacak

25 yaşındaki Sırp golcünün menajeriyle ve kendisiyle yapılacak olan toplantının ardından transferin durumu netleşecek.

Juventus'tan Fenerbahçe'ye çifte transfer! Yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe'nin Kostic ile Vlahovic'i toplamda 25 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katmayı planladığı da gelen bilgiler arasında...

Juventus'tan Fenerbahçe'ye çifte transfer! Yer yerinden oynayacak

TADIC DEVREYE GİRİYOR

Fenerbahçe ile yollarını ayırıp Ajax'a imza atacak olan Dusan Tadic, Vlahovic'in transferi için devreye giriyor. Tecrübeli futbolcu, vatandaşını Fenerbahçe için ikna etmeye çalışacak.

Juventus'tan Fenerbahçe'ye çifte transfer! Yer yerinden oynayacak

2022 ocak ayında tam 83 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödenerek Fiorentina'dan transfer edilen Dusan Vlahovic, geçen süre zarfında Juventus'un beklentilerini karşılayamadı. 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon da tüm kulvarlarda 38 maça çıktı ve 14 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

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