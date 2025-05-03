Juventus'tan Fenerbahçe'ye çifte transfer! Yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic'in bonservisini almak için Juventus'la resmi görüşmelere başladı.

Sarı-lacivertliler, 4 milyon euro isteyen İtalyan ekibine 3 milyon euro önerdi, gelen bilgilere göre taraflar büyük oranda anlaştı.