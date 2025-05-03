Juventus'tan Fenerbahçe'ye çifte transfer! Yer yerinden oynayacak
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için gaza basan Fenerbahçe, ses getirecek bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda Juventus'tan iki yıldızı renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe sportif direktörü Mario Branco, Juventuslu yetkililere Dusan Vlahovic'in durumunu da sordu. Çizme ekibinin yanıtı; "Satış listemizde" oldu.
Branco, Başkan Ali Koç'la bir görüşme yaptıktan sonra; Vlahovic için resmen girişimlere başladı.
25 yaşındaki Sırp golcünün menajeriyle ve kendisiyle yapılacak olan toplantının ardından transferin durumu netleşecek.
Fenerbahçe'nin Kostic ile Vlahovic'i toplamda 25 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katmayı planladığı da gelen bilgiler arasında...
TADIC DEVREYE GİRİYOR
Fenerbahçe ile yollarını ayırıp Ajax'a imza atacak olan Dusan Tadic, Vlahovic'in transferi için devreye giriyor. Tecrübeli futbolcu, vatandaşını Fenerbahçe için ikna etmeye çalışacak.
2022 ocak ayında tam 83 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödenerek Fiorentina'dan transfer edilen Dusan Vlahovic, geçen süre zarfında Juventus'un beklentilerini karşılayamadı. 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon da tüm kulvarlarda 38 maça çıktı ve 14 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.
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