13 maçta 3 galibiyet

Haziran 2018'de Fenerbahçe başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, yarın 14'üncü kez Beşiktaş derbisi heyecanı yaşayacak. Başkan Koç'un Beşiktaş'a karşı geride bıraktığımız 13 maçta ise karnesi pek de parlak değil. Ali Koç'un başkanlık yaptığı bu dönemde Fenerbahçe, oynanan 13 karşılaşmanın sadece 3'ünü kazanabildi, 4'ünü ise kaybetti. Taraflar 6 karşılaşmada ise beraberliği bozamadı.

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe, söz konusu derbilerde 21 gol atarken, kalesinde ise 22 gole engel olamadı. Siyah-beyazlı takıma karşı başkan olarak 2018-2019'da rakip olan Koç, ilk galibiyetini ise bir sezon sonra (2019-2020) yaşadı. Sonrasındaki üç sezonda Beşiktaş'ı mağlup edemeyen sarı-lacivertliler, diğer iki galibiyeti de 2023- 2024'te aldı. Geçen sezonki iki maçı da F.Bahçe kazanmıştı.