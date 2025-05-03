CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe 13 maçta 3 galibiyet

13 maçta 3 galibiyet

Başkan Ali Koç, Fenerbahçe’nin başında 14’üncü kez Beşiktaş derbisi heyecanı yaşayacak. Geride kalan 13 maçın sadece 3’ünde Başkan Koç, galibiyet sevinci yaşadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
13 maçta 3 galibiyet

Haziran 2018'de Fenerbahçe başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, yarın 14'üncü kez Beşiktaş derbisi heyecanı yaşayacak. Başkan Koç'un Beşiktaş'a karşı geride bıraktığımız 13 maçta ise karnesi pek de parlak değil. Ali Koç'un başkanlık yaptığı bu dönemde Fenerbahçe, oynanan 13 karşılaşmanın sadece 3'ünü kazanabildi, 4'ünü ise kaybetti. Taraflar 6 karşılaşmada ise beraberliği bozamadı.

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe, söz konusu derbilerde 21 gol atarken, kalesinde ise 22 gole engel olamadı. Siyah-beyazlı takıma karşı başkan olarak 2018-2019'da rakip olan Koç, ilk galibiyetini ise bir sezon sonra (2019-2020) yaşadı. Sonrasındaki üç sezonda Beşiktaş'ı mağlup edemeyen sarı-lacivertliler, diğer iki galibiyeti de 2023- 2024'te aldı. Geçen sezonki iki maçı da F.Bahçe kazanmıştı.

Cimbom aradığı yıldızı İspanya'da buldu!
G.Saray'da Xhaka heyecanı! Görüşme tarihi...
DİĞER
Cem Karaca’nın 21 yıllık sırrı ortaya çıktı! Eşine yazdığı veda mektubu yürek dağladı: "Çok yakında..."
Başkan Erdoğan 9 ay sonra KKTC'ye gidiyor! Program yoğun: TEKNOFEST'i ziyaret edip yeni Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarının açılışını gerçekleştirecek
Aslan'da tek hedef farkı açmak! İşte Buruk'un 11'i
Zaha G.Saray'a geri dönecek mi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
M. City Kevin De Bruyne ile kazandı! M. City Kevin De Bruyne ile kazandı! 00:30
M. City Kevin De Bruyne ile kazandı! M. City Kevin De Bruyne ile kazandı! 00:29
Zaha G.Saray'a geri dönecek mi? Zaha G.Saray'a geri dönecek mi? 00:26
Aslan'da tek hedef farkı açmak! İşte Buruk'un 11'i Aslan'da tek hedef farkı açmak! İşte Buruk'un 11'i 00:26
A. Efes seriyi Atina'ya taşıdı! A. Efes seriyi Atina'ya taşıdı! 00:26
Onvo Antalyaspor 3 puanı tek golle aldı! Onvo Antalyaspor 3 puanı tek golle aldı! 00:26
Daha Eski
Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk ve Hasan Arat kulüpten ihraç edildi! Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk ve Hasan Arat kulüpten ihraç edildi! 00:26
F.Bahçe'yi üzen haber! Skriniar... F.Bahçe'yi üzen haber! Skriniar... 00:26
A. Efes tribünleri ile Ergin Ataman arasında gerginlik! A. Efes tribünleri ile Ergin Ataman arasında gerginlik! 00:26
G.Saray'da büyük tehlike! 3 yıldız... G.Saray'da büyük tehlike! 3 yıldız... 00:26
Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz müjdesi! Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz müjdesi! 00:26
Güne bomba gibi düşen iddia! G.Saray ve Icardi... Güne bomba gibi düşen iddia! G.Saray ve Icardi... 00:26