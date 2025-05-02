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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Nikola Krstovic takibi! Mourinho faktörü devrede

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Nikola Krstovic takibi! Mourinho faktörü devrede

Yeni sezonda hücum hattında yeniden yapılandırmaya gidecek olan Fenerbahçe'de dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Sarı lacivertlilerin golcü adayları arasına Lecce'nin 25 yaşındaki Karadağlı yıldızı Nikola Krstovic'i dahil ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Nikola Krstovic takibi! Mourinho faktörü devrede

Yeni sezonda Edin Dzeko'yla sözleşme uzatmayacak olan Fenerbahçe, Youssef En- Nesyri'ye de gelecek olan teklifleri kabul edecek ve ileri ucu büyük oranda değiştirecek.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Nikola Krstovic takibi! Mourinho faktörü devrede

Birçok isimler görüşen sarı-lacivertlilerin gündemine son olarak Lecce'nin Karadağlı golcüsü Nikola Krstovic geldi. 2023'ten bu yana İtalyan ekibinde forma giyen 1.85'lik santrfor için sportif direktör Branco'nun nabız yokladığı ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Nikola Krstovic takibi! Mourinho faktörü devrede

MOURINHO İLE ÇALIŞMAK İSTİYOR

Bu sezon Lecce'yle 34 maçta 11 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan Karadağlı santrfor için Çizme ekibinin 20 milyon eurodan kapıyı açtığı, F.Bahçe'nin ise bu fiyatı aşağıya çekmeye çalıştığı belirtildi.

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