TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Nikola Krstovic takibi! Mourinho faktörü devrede

Yeni sezonda Edin Dzeko'yla sözleşme uzatmayacak olan Fenerbahçe, Youssef En- Nesyri'ye de gelecek olan teklifleri kabul edecek ve ileri ucu büyük oranda değiştirecek.

Birçok isimler görüşen sarı-lacivertlilerin gündemine son olarak Lecce'nin Karadağlı golcüsü Nikola Krstovic geldi. 2023'ten bu yana İtalyan ekibinde forma giyen 1.85'lik santrfor için sportif direktör Branco'nun nabız yokladığı ortaya çıktı.