TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Nikola Krstovic takibi! Mourinho faktörü devrede
Yeni sezonda hücum hattında yeniden yapılandırmaya gidecek olan Fenerbahçe'de dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Sarı lacivertlilerin golcü adayları arasına Lecce'nin 25 yaşındaki Karadağlı yıldızı Nikola Krstovic'i dahil ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Oyuncunun Mourinho faktöründen dolayı sarı-lacivertlilere gelmeye sıcak baktığı da vurgulandı. 2 yıl önce 3.9 milyon euroya Lecce'ye gelen Krstovic'in piyasa değeri ise 14 milyon euro.
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