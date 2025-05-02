İmha timi hazır

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, pazar günü oynanacak olan Beşiktaş derbisinin planlarını yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu karşılaşmaya 3'lü sistemle yani 3-5-2'yle çıkacak ve 11'ini de bu yönde belirledi. Portekizli antrenör, son hafta Gaziantep FK karşısında sahaya sürdüğü kadroda büyük oranda değişiklik yaptı. Kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatacak olan Mourinho, savunma üçlüsünü bozmayacak ve Yusuf, Çağlar, Skriniar'dan defansı oluşturacak.

Değişiklik orta sahada yaşanacak. Mourinho, Oğuz'u Kostic'in yokluğunda bu kez sol kenarda kullanacak. Sağ taraf ise Osayi'ye emanet edilecek. İrfan Can Kahveci'yi kızağa çekecek olan Mourinho, İsmail Yüksek, Fred ve Sebastian Szymanski üçlüsüyle sahada olacak. İleri uçta da kaptan Edin Dzeko, yedek kulübesine geçecek. Bu dev derbide Jose, gol ayakları olarak son haftaların formda ismi Anderson Talisca ile Youssef En-Nesyri'yi sahaya sürecek.

HAZIRLIKLAR TAM GAZ

Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ana bölümünde karşılaşmanın taktiği üzerinde duruldu. Fenerbahçe, hazırlıklarına bugün devam edecek

BILETLER BUGÜN SATIŞTA

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin biletleri dün Yüksek Divan Kurulu üyelerine satışa çıktı. Bugün ise taraftar için satışa çıkıyor. Bilet fiyatları; 1.200 TL ile 18.750 TL arasında değişiyor.

GOL ATAMADIĞI TEK TAKIM

Fenerbahçe, ligde bu sezon 17 rakibine karşı en az 1 kez gol sevinci yaşadı. Ancak sarı-lacivertliler, şu ana kadar sadece Beşiktaş ağlarını havalandıramadı. Sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 1-0'lık skorla kazanmıştı.

İKİNCİ 45'TE 46 GOL ATTI

Bu sezon ligde en fazla gol atan takım olan Fenerbahçe, bunların 34'ünü karşılaşmaların ilk yarılarında attı. Sarı-lacivertliler, ikinci yarılarda ise bambaşka bir performans ortaya koyuyor ve ikinci 45'te tam tamına 46 kez rakip fileleri sarstı.

GERİ DÖNÜŞLERİN TAKIMI F.BAHÇE

Bu sezon 9 maçta ilk golü yiyen taraf olan F.Bahçe, bu karşılaşmaların 5'inden galibiyetle ayrılmayı başarırken, 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertli ekip, oynadığı 2 derbi maçta ise kalesinde gördüğü ilk gollerin ardından geri dönüş yapamayarak sahadan yenilgiyle ayrıldı.

DERBİDE GOLLER YABANCILARDAN

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son 20 sezonda oynanan 41 maçta yabancı futbolcuların skora katkısı dikkat çekiyor. Bu maçlarda sarı-lacivertliler 62 kez fileleri havalandırırken, siyah-beyazlılar da 53 golle karşılık verdi. Kanarya'da 45, Kartal'da ise 35 golü yabancı oyuncular kaydetti.