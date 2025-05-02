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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'yi transferde üzen haber! Milan Skriniar...

Fenerbahçe'yi transferde üzen haber! Milan Skriniar...

Fenerbahçe'ye devre arasında katılan ve sergilediği performansla sarı-lacivertlilerin beğenisini kazanan Milan Skriniar ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak tecrübeli stopere İtalyan devinin talip olduğu öğrenildi. İşte detalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 12:49 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 12:50
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Fenerbahçe'yi transferde üzen haber! Milan Skriniar...

Fenerbahçe devre arasında önemli isimleri kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'yi transferde üzen haber! Milan Skriniar...

Bu futbolcularda birisi de Milan Skriniar oldu.

Fenerbahçe'yi transferde üzen haber! Milan Skriniar...

Yıldız isim oynadığı futbolla kısa süre içerisinde sarı-lacivertli taraftarların büyük beğenisini kazanmıştı.

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