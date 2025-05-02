Fenerbahçe'yi transferde üzen haber! Milan Skriniar...
Fenerbahçe'ye devre arasında katılan ve sergilediği performansla sarı-lacivertlilerin beğenisini kazanan Milan Skriniar ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak tecrübeli stopere İtalyan devinin talip olduğu öğrenildi. İşte detalar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 12:49 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 12:50
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Son olarak yurt dışında Skriniar ile ilgili flaş haber gün yüzüne çıktı.
Corriere dello Sport'a göre Lazio'nun stoper adayları arasında Milan Skriniar da yer alıyor.
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