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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho eski öğrencisini getiriyor: Lorenzo Pellegrini!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho eski öğrencisini getiriyor: Lorenzo Pellegrini!

Yeni sezon için hummalı bir çalışma yürüten Fenerbahçe'de dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Sarı lacivertli ekibin tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho, Roma'da çalıştırdığı Lorenzo Pellegrini'yi transfer etmek üzere harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho eski öğrencisini getiriyor: Lorenzo Pellegrini!

Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'yle ilgili İtalya'dan çarpıcı bir haber geldi.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho eski öğrencisini getiriyor: Lorenzo Pellegrini!

Buna göre, Mourinho Roma'da birlikte çalıştığı orta saha oyuncusu Lorenzo Pellegrini'yi sarı-lacivertli ekibe transfer etmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho eski öğrencisini getiriyor: Lorenzo Pellegrini!

28 yaşındaki İtalyan yıldızın bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

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