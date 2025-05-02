FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho eski öğrencisini getiriyor: Lorenzo Pellegrini!
Yeni sezon için hummalı bir çalışma yürüten Fenerbahçe'de dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Sarı lacivertli ekibin tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho, Roma'da çalıştırdığı Lorenzo Pellegrini'yi transfer etmek üzere harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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On numara ve merkez orta saha olarak görev yapan Pellegrini bu sezon ligde 24 maçta 2 gol attı, 2 asist yaptı.
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