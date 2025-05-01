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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Hata yapmak istemiyor

Hata yapmak istemiyor

Süper Lig'in 34. haftasında Pazar günü oynanacak derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Oynadığı 31 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi sonucu topladığı 75 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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Hata yapmak istemiyor

Süper Lig'in 34. haftasında Pazar günü oynanacak derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Oynadığı 31 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi sonucu topladığı 75 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.

MORALLER YERİNDE

Beşiktaş derbisinde kazanmak isteyen Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı- lacivertli futbolcular, Kadıköy'deki mücadele öncesi çalışmalarını sürdürürken antrenmanda neşeli görüntüler dikkat çekti. Ligde bitime 5 maç kala mücadelesini sürdürecek olan Fenerbahçe'de Jose Mourinho da futbolcularıyla yakın diyaloglar kuruyor.

ÇALIŞMAYA DEVAM

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü. Kuvvet ve dayanıklılık programlarıyla başlayan idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk ile devam etti. 2 gruba ayrılan futbolcular pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçlarla idman sona erdi.

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