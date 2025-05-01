FENERBAHÇE HABERİ | Mourinho'dan kaleci transferi: Lucas Chevalier...
Fenerbahçe, yeni sezonda Dominik Livakovic ile yollarını ayırmaya hazırlanırken kaleyi emanet edeceği ismi buldu. Tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho, sarı lacivertli yönetime Lucas Chevalier için rapor sundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun bu sezon oynanan Lille maçlarında çok beğendiği genç kalecinin alınması için yönetime rapor sunduğu da gelen haberler arasında.
Chevalier'e başta Fransa olmak üzere İtalya ve İspanya Ligi'nden de ciddi teklifler var. Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olan Fransız kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
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