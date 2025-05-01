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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ | Mourinho'dan kaleci transferi: Lucas Chevalier...

FENERBAHÇE HABERİ | Mourinho'dan kaleci transferi: Lucas Chevalier...

Fenerbahçe, yeni sezonda Dominik Livakovic ile yollarını ayırmaya hazırlanırken kaleyi emanet edeceği ismi buldu. Tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho, sarı lacivertli yönetime Lucas Chevalier için rapor sundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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FENERBAHÇE HABERİ | Mourinho'dan kaleci transferi: Lucas Chevalier...

Fenerbahçe'de kaleci transferi için sıcak saatler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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FENERBAHÇE HABERİ | Mourinho'dan kaleci transferi: Lucas Chevalier...

Fenerbahçe yönetimi, Livakovic'ten en az 8 milyon Euro bonservis geliri bekliyor. Sarı Kanarya, yeni sezon için yıldız bir kaleciyi kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ | Mourinho'dan kaleci transferi: Lucas Chevalier...

Takvim'in haberine göre; hedefteki isim Fransa Ligi'nin köklü kulüplerinden Lille'de forma giyen 23 yaşındaki kaleci Lucas Chevalier...

FENERBAHÇE HABERİ | Mourinho'dan kaleci transferi: Lucas Chevalier...

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun bu sezon oynanan Lille maçlarında çok beğendiği genç kalecinin alınması için yönetime rapor sunduğu da gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE HABERİ | Mourinho'dan kaleci transferi: Lucas Chevalier...

Chevalier'e başta Fransa olmak üzere İtalya ve İspanya Ligi'nden de ciddi teklifler var. Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olan Fransız kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

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