FENERBAHÇE HABERİ | Mourinho'dan kaleci transferi: Lucas Chevalier...

Fenerbahçe'de kaleci transferi için sıcak saatler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe yönetimi, Livakovic'ten en az 8 milyon Euro bonservis geliri bekliyor. Sarı Kanarya, yeni sezon için yıldız bir kaleciyi kadrosuna katmak istiyor.