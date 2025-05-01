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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ | Mert Hakan Yandaş'tan sakatlık açıklaması!

FENERBAHÇE HABERİ | Mert Hakan Yandaş'tan sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe'nin sevilen isimlerinden Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından kendisi ile ilgili ortaya atılan sakatlık iddialarına yönelik bir açıklama yayınladı. İşte o ifadeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 20:32 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 20:34
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FENERBAHÇE HABERİ | Mert Hakan Yandaş'tan sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, kendisi ile ilgili ortaya atılan sakatlık iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım ile yanıt verdi.

Sarı lacivertli oyuncu, 20 gündür hastanede tedaviye devam ettiğini ve bunun sebebinin sakatlık olmadığını açıkladı.

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"Bir süredir hastanede tedavi görüyorum ve bu süreçte yaşadıklarımı en iyi yakın çevrem biliyor. Ancak belirtmek isterim ki, bu tedavinin sebebi herhangi bir sakatlık değil; yaklaşık 20 gündür devam eden, elimde olmayan nedenlerle oluşan bir enfeksiyon rahatsızlığıdır. Bu süreçte ne kadar zorluk yaşadığımı da en iyi ben biliyorum. Tüm bu yaşananlar ışığında, en azından hastaneden taburcu olana kadar kamuoyundan anlayış rica ediyorum."

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