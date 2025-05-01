FENERBAHÇE HABERİ | Mert Hakan Yandaş'tan sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, kendisi ile ilgili ortaya atılan sakatlık iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım ile yanıt verdi.

Sarı lacivertli oyuncu, 20 gündür hastanede tedaviye devam ettiğini ve bunun sebebinin sakatlık olmadığını açıkladı.

İŞTE O İFADELER

"Bir süredir hastanede tedavi görüyorum ve bu süreçte yaşadıklarımı en iyi yakın çevrem biliyor. Ancak belirtmek isterim ki, bu tedavinin sebebi herhangi bir sakatlık değil; yaklaşık 20 gündür devam eden, elimde olmayan nedenlerle oluşan bir enfeksiyon rahatsızlığıdır. Bu süreçte ne kadar zorluk yaşadığımı da en iyi ben biliyorum. Tüm bu yaşananlar ışığında, en azından hastaneden taburcu olana kadar kamuoyundan anlayış rica ediyorum."